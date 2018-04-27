وزير الخارجية الألماني: لقاء القمة بين الكوريتين خطوة شجاعة

أشاد وزير الخارجية الألماني «هايكو ماس» بلقاء القمة بين الزعيم الكوري الشمالي كيم يونج أون ورئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن، ووصفها بأنها خطوة شجاعة في الاتجاه الصحيح.



وأثنى ماس في بيان للخارجية الألمانية، صدر اليوم الجمعة، على هذا التطور الجديد، الذي يؤمل أن يؤدي إلى نتائج ملموسة فيما يتعلق بالمخاوف الدولية من الطموحات النووية لكوريا الشمالية.



وأضاف الوزير أن ألمانيا بصفتها "دولة عانت الانقسام من قبل" تأمل أن تسهم القمة في تخفيف المعاناة بصورة ملموسة عن شعبي كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية.



وأوضح الوزير أن اللقاء الذي تم في بانمونجوم والبيان المشترك للقمة يمثلان تطورا هاما، مضيفا بالقول: "ستظهر الأسابيع والأشهر المقبلة ما إذا كان اللقاء أسفر عن عملية مستدامة ومثمرة لإيجاد حل سلمي في نهاية المطاف للقضايا الخاصة بشبه الجزيرة الكورية".