تراجع كبير في أرباح «إلكترولوكس» السويدية للأجهزة المنزلية

أعلنت شركة صناعة الأجهزة المنزلية السويدية "إلكترولوكس" اليوم الجمعة، تراجع أرباحها خلال الربع الأول من العام الحالي بمقدار النصف تقريبا على خلفية إعادة هيكلة نفقات أنشطتها في أمريكا الشمالية.



وبلغ صافي أرباح الشركة خلال الربع الأول 551 مليون كرون (63 مليون دولار) مقابل مليار كرون خلال الفترة نفسها من العام الماضي.



وذكرت الشركة أنها تكبدت نفقات بلغت 596 مليون كرون خلال الربع الأول نتيجة دمج نشاط إنتاج وحدات التجميد في أمريكا الشمالية.



واستقرت قيمة مبيعات الشركة خلال الربع الأول دون تغيير تقريبا مقارنة بالعام الماضي حيث سجلت 27.9 مليار كرون، كما جاءت أرباح التشغيل أيضا عند نفس مستوى العام الماضي، بحسب الرئيس التنفيذي "يوناس صامويلسن".