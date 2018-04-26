طبيب البيت الأبيض يسحب ترشحه لمنصب سكرتير المحاربين القدامى

ذكر رير أدميرال الطبيب الأمريكي روني جاكسون، أنه سيسحب ترشحه لأن يصبح سكرتير شئون المحاربين القدامى وسط مزاعم بسوء التصرف.



ونفى جاكسون، الذي أعلن بصفته طبيب بالبيت الأبيض، أن الرئيس دونالد ترامب «ملائم للخدمة» في يناير الماضي بعد كشف بدني سنوي، المزاعم التي قالها الحزب الديمقراطي المعارض في مجلس الشيوخ ومفادها أنه وصف أدوية بشكل غير ملائم وأنه أساء التصرف.



وقال جاكسون في بيان: «خلال دخولي في هذه العملية توقعت أسئلة صعبة بشأن كيفية توفير أفضل الرعاية لمحاربينا القدامى، ولكنني لم أتوقع أن أتلقى هجمات لا أساس لها ومجهولة بشأن شخصيتي ونزاهتي».



وأضاف: «المزاعم ضدي كاذبة وملفقة بالكامل. وإذا كان لديهم أي شيء ضدي، ما كان جرى اختياري وترقيتي والاعتماد علي في مثل هذا الدور الحساس والمهم كطبيب لثلاثة رؤساء على مدار اكثر من 12 عاما».



واختار ترامب الشهر الماضي جاكسون ليحل محل سكرتير شئون المحاربين القدامى دافيد شولكين.



وقال جاكسون: إنه «لطالما التزم بأعلى المعايير الأخلاقية» ولكن المزاعم «أصبحت مصدر حيرة وارتباكا لهذا الرئيس».

