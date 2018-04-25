القاهرة : الأربعاء 25 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
05:58 م

وفاة صحفي فلسطيني برصاص الاحتلال في مسيرات العودة
07:59 ص

الأرصاد: طقس اليوم غير مستقر يصاحبه سقوط أمطار
07:30 ص

نص البيان الـ20 للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
06:21 ص

الحماية المدنية: المعمل الجنائى هو من سيحدد خسائر حريق مصنعى البساتين
12:40 م

الدفع بـ«الأمن المركزى والتدخل السريع» للسيطرة على اشتباكات الحجيرات
10:18 ص

مقتل 20 مسلحا من «طالبان» و«القاعدة» في أفغانستان
09:49 ص

الزراعة: حصاد ألف فدان قمح بالمحافظات حتى الآن
07:51 ص

اليوم.. الحكم على هشام جنينة فى واقعة «وثائق عنان»
06:22 م

تصفية 20 قياديًا حوثيًا خلال استهداف موكب الصماد في غارة التحالف
05:52 م

مدير «الاحتياجات التعبوية» بالإحصاء: استعداد تام لمواجهة أى دعوات لشل حركة الدولة
02:57 م

أنجولا تفقد الاتصال بأول قمر صناعي «أنجوسات -1»
09:51 ص

70 مليون دولار مساعدات إماراتية لدعم الشعب الفلسطينى
سياسي
الأربعاء 25/أبريل/2018 - 05:47 م

«المصريين الأحرار» يهنئ وزير الدفاع بعيد تحرير سيناء

الدكتور عصام خليل
الدكتور عصام خليل
إسلام نصير
dostor.org/2143951

أرسل حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، برقية تهنئة للفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع وقادة وضباط وجنود قواتنا المسلحة بعيد تحرير سيناء.
وجاء نصها:

السيد الفريق أول صدقي صبحي

القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي

تحية طيبة وبعد،،

نتقدم لسيادتكم بالتهنئة ولكل قادة وضباط وجنود القوات المسلحة بالعيد السادس والثلاثون لاستعادة وتحرير أرض الفيروز سيناء الطاهرة بأيدي ودماء أبنائنا وأخواتنا رجال القوات المسلحة البواسل.

ونوجه تحية إجلال لشهدائنا من أبناء القوات المسلحة الذين يقدمون التضحيات حفاظًا علي أمن وسلامة البلاد أرضا وشعبًا.

مؤكدين دعمنا وتأييدنا الكامل لأبطالنا من قوات إنفاذ القانون والقيادة العامة للقوات المسلحة في عملية سيناء 2018 لتطهير أرضنا الطاهرة من براثن الإرهاب الأسود.

داعين الله بالتوفيق والسداد للقوات المسلحة مصنع الرجال والأبطال الرافعين رأيه وعقيدة النصر أو الشهادة في حربها الضروس ضد قوة الشر، واثقين إننا لمنتصرون.

موضوعات متعلقة

وزير الدفاع لـ«مصابى سيناء 2018»: الرئيس يقدر تضحياتكم

كم مرة زار وزير الدفاع مصابى العمليات العسكرية بسيناء؟

رئيس الوزراء يهنيء وزير الدفاع بذكرى تحرير سيناء

مارجريت عازر تهنئ «السيسي» بذكرى تحرير سيناء

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

وزير الخارجية الأسبق: موقفنا ثابت ضد أي عمل عسكرى بسوريا

منذ أقل من شهر

متى تنتهي مدة السيسي في ولايته الأولى؟

منذ شهر

حلقات الرقص تُغلق شارع الهرم مروريًّا

منذ أقل من شهرين

مشيرة خطاب: «هنتخب السيسي» لاستكمال إصلاح التعليم في مصر

منذ أقل من شهرين

فيديو.. مصريون أمام اللجان في قطر: «قالوا إبه علينا دولا»

منذ أقل من شهرين

غدًا.. حملة «موسى» تعقد اجتمًاعا مع شيوخ القبائل العربية

الآن

مصر تشارك في اجتماع دول مجموعة «الفيشجراد» لتبادل الرؤى

نقيب الفلاحين: حبس الفلاح في قانون الزراعة الجديد مرفوض

هولندا ترفع تحذير السفر إلى تونس بعد 3 سنوات من هجمات سوسة

فرنسا تقدّم مليار يورو لدعم الشعب السوري

الأكثر قراءة

أمير طعيمة لمنتقدي زوجة «صلاح»: القاع طفح مجاري

رئيس البرلمان: يجب الخلاص من موظفي الحكومة

«ولى نجريج».. محمد صلاح يضع أهل قريته قيد الإقامة الجبرية

«الأرصاد»: القاهرة والجيزة تشهدان ذروة التقلبات الجوية خلال ساعات

ألبومات الصور

الدفع بسيارات لشفط مياه الأمطار من شوارع بني سويف

حطام صواريخ العدوان على سوريا (صور)

بالصور.. محافظ الإسكندرية يطمئن على المصابين الصينيين في انقلاب سيارة

بالصور.. إطلاق اسم الشهيد محمود ناجي على مدرسته بطور سيناء

نجم الساعة

قصة «بيت المقدس» من التعارف فى طرة حتى مبايعة البغدادى

الأكثر قراءة

أمير طعيمة لمنتقدي زوجة «صلاح»: القاع طفح مجاري

رئيس البرلمان: يجب الخلاص من موظفي الحكومة

«ولى نجريج».. محمد صلاح يضع أهل قريته قيد الإقامة الجبرية

«الأرصاد»: القاهرة والجيزة تشهدان ذروة التقلبات الجوية خلال ساعات

كشكول

جامعة المستقبل: غدا أجازة رسمية بسبب الطقس السيئ

"كشكول" نظام التعليم الجديد في 11 نقاط

"معلمى ملوي" تكرم المعلمات المثاليات وأمهات الشهداء والطلاب المتميزين

الدماطي عضوا بالمجمع العلمي المصري

المطرب أدهم سليمان يحيي حفلا فنيا بهندسة عين شمس

الأمصار

هولندا ترفع حظر السفر لتونس بعد ثلاث سنوات من هجمات سوسة

تفجير بالعاصمة الأفغانية كابول دون سقوط ضحايا

مقتل شخص وإصابة 4 أخرين في حادث سير بميسان جنوب العراق

العبادي يطمئن العراقيين على أمن «سد الموصل»

ليبيا تنظم مهرجان القرضابية للفروسية الشعبية

ads
منوعات

إغلاق «واتس آب» لمن أقل من 16 عامًا

احذر.. مواد تسبب اضطراب الغدد الصماء في المنزل

تقنية حديثة لإعادة زرع مينا الأسنان بعد التسوس

ولاد الكار

محمد عبدالمقصود يتسلم جائزة «الإبداع الصحفي» في دبي

الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك