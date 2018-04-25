«المصريين الأحرار» يهنئ وزير الدفاع بعيد تحرير سيناء

أرسل حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، برقية تهنئة للفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع وقادة وضباط وجنود قواتنا المسلحة بعيد تحرير سيناء.

وجاء نصها:



السيد الفريق أول صدقي صبحي



القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي



تحية طيبة وبعد،،



نتقدم لسيادتكم بالتهنئة ولكل قادة وضباط وجنود القوات المسلحة بالعيد السادس والثلاثون لاستعادة وتحرير أرض الفيروز سيناء الطاهرة بأيدي ودماء أبنائنا وأخواتنا رجال القوات المسلحة البواسل.



ونوجه تحية إجلال لشهدائنا من أبناء القوات المسلحة الذين يقدمون التضحيات حفاظًا علي أمن وسلامة البلاد أرضا وشعبًا.



مؤكدين دعمنا وتأييدنا الكامل لأبطالنا من قوات إنفاذ القانون والقيادة العامة للقوات المسلحة في عملية سيناء 2018 لتطهير أرضنا الطاهرة من براثن الإرهاب الأسود.



داعين الله بالتوفيق والسداد للقوات المسلحة مصنع الرجال والأبطال الرافعين رأيه وعقيدة النصر أو الشهادة في حربها الضروس ضد قوة الشر، واثقين إننا لمنتصرون.

