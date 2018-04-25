الأسهم الأوروبية تتراجع بالمستهل وسط هبوط البورصات العالمية

انخفضت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات، اليوم الأربعاء، مع إعلان نتائج أعمال الشركات، وبالتزامن مع هبوط الأسهم العالمية.



وبحلول الساعة 7:15 صباحا بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.6% إلى 380.8 نقطة، كما انخفض مؤشر "داكس" الألماني عند 12456.4 نقطة بنسبة هبوط 0.8%.



أما مؤشر "فوتسي" البريطاني فهبط بنحو 0.6% مسجلًا 7379.4 نقطة، بينما تراجع "كاك" الفرنسي إلى 5418.8 نقطة بنسبة انخفاض 0.5%.



وخلال تلك الفترة تراجع اليورو أمام الدولار بنحو 0.2% إلى 1.2206 دولار.



وفي آخر تعاملاتهما هبطت البورصة الأمريكية واليابانية، وذلك بالتزامن مع إعلان الشركات عن أدائها المالي عن الربع الأول من العام الجاري.



وتعلن الشركات الأوروبية خلال تلك الفترة عن أدائها المالي عن الربع الأول من العام الحالى.



ومن المقرر أن يجتمع مسؤولو السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي غدا وسط توقعات الإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير.