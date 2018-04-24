رئيس الوزراء يهنيء وزير الدفاع بذكرى تحرير سيناء

بعث المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، برقية إلى السيد الفريق أول صدقى صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، للتهنئة بمناسبة الذكرى السادسة والثلاثين لعيد تحرير سيناء.



وفيما يلي نص البرقية:



السيد الفريق أول صدقي صبحي.. القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.



بمناسبة الذكرى السادسة والثلاثين لعيد تحرير سيناء الغالية، يسرني أن أبعث إلى سيادتكم، وإلى جميع أبناء قواتنا المسلحة البواسل، من ضباط وضباط صف وجنود، أخلص التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة التاريخية على مصرنا الغالية وشعبنا الوفي بالمزيد من التقدم والرخاء والأمن والأمان، من أجل مواصلة مسيرة التنمية الشاملة في مختلف ربوع مصر.

