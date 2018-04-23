محمد رشاد: ثلاثية «الفقى» إضافة ثرية لأى دار نشر

قال الناشر محمد رشاد خلال حفل توقيع ثلاثية٬ الدكتور مصطفي الفقي الصادرة عن الدار المصرية اللبنانية: "كان لعلمي بأن الدكتور مصطفي لديه تعاقد مع ناشره٬ ما منعني من محاولة الحديث معه في نشر أعماله لدينا في الدار المصرية٬ حتي بادر هو بنفسه معلنا عن رغبته في نشرها لدي الدار، خاصة وأن علاقتي به جاءت عبر سياقات من الأخوة والتلاقي الفكري والرؤي السياسية والثقافية التي جمعتنا.



كما أنه كان لإسهاماته في المجتمع المدني٬ وما شغله من مناصب دبلوماسية وسياسية٬ يمثل إضافة ثرية لأي ناشر أو دار نشر.



وأضاف: "أن يكتب "الفقي" بعض من جوانب حياته٬ كان حدثا عظيما٬ خاصة وأننا أمة لا ترغب في الإفصاح عن مكنوناتها٬ وعندما قدم لنا ما كتبه جاء في مجلد ضخم٬ ولكن بعد جلسات عمل طويلة٬ استقر الرأي علي تقسيمه إلي ثلاث كتب صدرت علي التوالي وهي٬ عرفتهم عن قرب وصدر عام ٢٠١٦ وتناول ٩٦ شخصية٬ شخصيات علي الطريق وصدر العام الماضي ٢٠١٧٬ وهذا العام صدر الكتاب الثالث بعنوان ذكرياتي معهم.



وكم كانت سعادتي من إصرار الفقي علي التأكيد أن الضوء يبدد الظلمة٬ خاصة وأننا نفتقد للقدوة التي يقدمها المؤلف في هذه الكتب الثلاث للأجيال الشابة الجديدة٬ والتي اهتزت لديها قيم الانتماء.