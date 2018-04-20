القاهرة : السبت 21 أبريل 2018
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سياسي
الجمعة 20/أبريل/2018 - 10:38 م

رئيس «مصر الثورة»: نثق فى قدرة الرئيس السيسي على حسم ملف سد النهضة

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
محمد الشريف
dostor.org/2136743

أشاد الدكتور حسين أبو العطا رئيس حزب مصر الثورة، بتصريحات السفير سامح شكرى وزير الخارجية، بشأن مفاوضات سد النهضة، معلنا تأييده التام والمطلق لموقف "شكري"، وتأكيده بالنص فى تصريحاته: "رغم كل ما بذلناه لا نرى تفاعل بنفس قدر الاهتمام الذى نبديه وبالتالى سننتظر حينما يكون هناك رغبة من شركائنا لإثارة هذا الموضوع، لكن على الجميع أن يعلم أن مصر لن يُفرض عليها وضع قائم أو وضع مادى يتم من خلال فرض إرادة طرف على آخر وهذا غير مقبول، والحكومة المصرية ستستمر فى مراعاة والدفاع عن مصالح الشعب المصرى فى مياه النيل ومستقبلها بوسائل عديدة".

وقال "أبو العطا" فى بيان له اليوم، إننا نثق وبلا حدود فى الرئيس عبد الفتاح السيسى وقدرته على حسم ملف سد النهضة، وعدم التفريط فى متر مكعب مياه واحد من حصة مصر المائية، مطالبا من الجانبين السودانى والإثيوبي بالتجاوب مع الرؤية المصرية الواضحة والصريحة بشأن هذا الملف.

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