بالصور.. «الملا» في افتتاح مستشفى البترول بالإسكندرية

افتتح المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أعمال التطوير بمستشفى البترول بالإسكندرية، والتي شملت إنشاء عدد من الوحدات الطبية الجديدة بمساهمة عدد من شركات البترول العاملة بالمحافظة لرفع كفاءة الخدمات العلاجية المقدمة بالمستشفى، التي تخدم العاملين بقطاع البترول وأسرهم والمجتمع المحلى بصفة عامة.



رافق الوزير، خلال الافتتاح، الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، والمهندس عابد عزالرجال، الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، والكيميائى عمرو مصطفى، رئيس شركة أموك ورئيس مجلس إدارة المستشفى، ورؤساء شركات البترول المساهمة فى أعمال التطوير.



وتفقد المهندس طارق الملا وحدة الكلى بالمستشفى بعد تجديدها وتطويرها، حيث أوضح الدكتور طارق عيد، مدير مستشفى البترول بالإسكندرية، أن أعمال التجديد بالوحدة لزيادة كفاءتها وقدرتها على تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الكلى وذلك بتكلفة بلغت نحو 2.7 مليون جنيه مقدمة من شركة سوميد، بالإضافة إلى وحدة المياه الخاصة بوحدة الكلى والتي بلغت تكلفتها مليون جنيه مقدمة من شركة ميدور.



كما افتتح "الملا" عيادات الرمد بالمستشفى التي تم دعمها بأجهزة طبية حديثة لخدمة مرضى العيون والبالغة تكلفتها نحو مليون ونصف المليون جنيه مقدمة من شركة "أنربك"، إلى جانب افتتاح عيادات الأنف والأذن والحنجرة ووحدة السمعيات بالمستشفى وغرف العمليات الجديدة، وكذلك توسعات وتحديث مركز التدريب بالمستشفى وقاعة الاجتماعات المهداة من شركة أموك، إلى جانب افتتاح بنك الدم بالمستشفى.



وحرص وزير البترول، خلال الجولة، على الوقوف على الخدمة الطبية المقدمة بالمستشفى، والاطمئنان على تقديم كافة سبل الرعاية الطبية اللازمة للمرضى، مؤكداّ التزام قطاع البترول الكامل بواجبات المسئولية المجتمعية تجاه العاملين والمجتمعات المحلية التى يعمل في نطاقها.