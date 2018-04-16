مايسة عطوة تطالب رئيس الوزراء بإقرار العلاوة الاجتماعية

ناشدت النائبة مايسة عطوة، المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، تثبيت جميع العمالة المؤقتة بالدولة، وإعادة النظر في احتساب الضرائب الذى جعل مرتبات العاملين تتآكل رغم رفع حد الإعفاء الضريبي.



وطالبت- خلال لقائها به، اليوم، مع رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، وأعضاء مجلس إدارته الاتحاد ورؤساء النقابات العامة- بتسوية المؤهلات، وضرورة مراعاة العلاوة الاجتماعية لهذا العام؛ لمواجهة الزيادة الرهيبة فى الأسعار سواء كانت للمخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وإعادة النظر فى مرتبات العاملين بالبنوك الزراعية لضآلتها رغم انضمامهم وخضوعهم للبنك المركزي.



من جانبه وعد رئيس الوزراء بالنظر فى هذا الملف بصفة خاصة.