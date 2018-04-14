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السبت 14/أبريل/2018 - 11:57 ص

ضبط سائق هارب من «مؤبد» بالقليوبية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
القليوبية- صلاح حسنى
dostor.org/2128074

تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية من ضبط سائق هارب من حكم قضائى، واجب النفاذ بالسجن المؤبد فى قضايا مخدرات، وأسلحة نارية بالخانكة.

تلقى اللواء إيهاب خيرت، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد عادل محروس، مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد ضبط المحكوم عليه الهارب، "وائل. س"، 37 سنة، سائق في الجناية رقم 6720 جنايات قسم ثان شبرا الخيمة، لسنة 2016 " مخدرات وسلاح نارى " كلى رقم 1302 لسنة 2016م كلى جنوب بنها، حصر 2195 لسنه 2016م، غيابيًا بالسجن المؤبد.

ولدى استشعار المتهم بقدوم القوات قام بالصعود لسطح منزله، ومحاولة القفز لسطح العقار المجاور، وأثناء ذلك اختل توازنه، وسقط أرضًا ما أدى لإصابته بكسر بعظمتى الكعبين الأيمن والأيسر، وتمكنت القوات من السيطرة عليه، وضبطه، ونقله لمستشفى السلام العام للعلاج، صحبة الحراسة اللازمة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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