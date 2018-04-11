ماي: جاهزون للموافقة على عملية بسوريا دون الرجوع للبرلمان

أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي، اليوم الأربعاء، إنَّ بلادها جاهزة للموافقة على المشاركة في عملية عسكرية بسوريا.



ولفتت ماي إلى أنَّ تنفيذ العملية في سوريا سيتم دون الرجوع للبرلمان.