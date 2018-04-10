بدء اجتماع الهيئة الاستشارية لـ«دعم مصر» برئاسة «السويدى»

بدأ منذ قليل، اجتماع الهيئة الاستشارية لائتلاف دعم مصر، برئاسة المهندس محمد زكي السويدي، رئيس الائتلاف، بحضور الأعضاء من النواب عمر صدقي، وهالة أبوعلي، وجهاد عامر، وثروت بخيت، والمستشار حسن بسيوني، ورشا عبدالفتاح، وأحمد سمير، معتز محمود.



واعتذر النائب عمر غلاب، عن حضور الاجتماع.



ومن جانبه أكد المهندس محمد السويدي، أن الهدف من الهيئة الاستشارية للائتلاف هو العمل الدائم والمستمر للتواصل مع فئات المجتمع كتفة، والعمل على دراسة المشاكل التي تواجه المجتمع والاستفادة من خبرات وإمكانيات الدولة المصرية ومنظمات العمل الأهلي والمدني للعمل على حلها.

