عمرو عبد الجليل يرتدي ثوب «الساحر» في «طايع».. صور

بالعمامة والجلباب الصعيدي، يسير الفنان عمرو عبد الجليل، على خطى "الساحر" الراحل محمود عبد العزيز، فيحاول بقدر الإمكان أن يُقلِّدُهُ في ارتداء ملابسه، حيث يظهر ضمن أحداث مسلسل "طايع" بـ"لوكٍّ" و"زيٍّ" جعلاه قريبًا من "شخصية" الفنان الراحل بمسلسل "هيبة.. جبل الحلال" الذي عرض في 2014.



ويجسد عمرو عبد الجليل، شخصية "الريس حربي" حيث يدخل فى صراع مستمر مع الفنان عمرو يوسف- الذى يجسد شخصية "طايع"-؛ بعد أن تزوج ابنته دون علمه، ويحاول طوال حلقات العمل الانتقام منه.



مسلسل "طايع" تأليف محمد دياب ويشارك فى بطولته إلى جانب عمرو يوسف عمرو عبدالجليل وصبا مبارك وسيد رجب وسهير المرشدى، ومحمد على وهند عبدالحليم ومها نصار، ومحمود البزاوى، وعدد آخر من الفنانين ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل.