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تقارير ومتابعات
الأحد 01/أبريل/2018 - 01:55 م

بالصور.. صوفينار تُصلى وتدعى فى كنيسة الأرمن الأرثوذكس

صافيناز
صافيناز
سمر عبدالله
dostor.org/2113075

حالتان متناقضتان، عاشتهما الراقصة صوفينار، فبينما تؤدي الراقصة أدوارها الاستعراضية بشكلٍ يومي في أماكن السهر المختلفة، تتمايل يمينًا ويسارًا لافتة أنظار الجميع إليها، ببذلة رقص عارية تجعل صفة «مثيرة» تلتصق بها دائمًا، كما تجعل الجميع يبحث عنها أينما ذهبت، وعن صورها التي تملأ الصفحات المختلفة، هذه هي الحالة التي تعيش فيها دائمًا الراقصة الأجنبية صوفينار، لكنها اليوم حضرت احتفال عيد القيامة المجيد بكنيسة الأرمن الأرثوذكس في رمسيس، مرتدية غطاء الرأس الأبيض «الحجاب»، واقفة جنبًا إلى جنب مع أشقائها المسيحيين الأرمن، بملابس محتشمة، لتعيش في حالة إيمانية جديدة عليها، تُصلي وتدعي الله، متمنية منه الاستجابة.

وأظهرت الصور الراقصة صافيناز وهي تعيش أجواء إيمانية روحانية خالصة، وكأنها تعيش في سلامٍ نفسي تأبى العودة منه إلى حياة الرقص والصخب والغناء، ويُعد هذا هو المشهد الأول لصوفينار الذي يراه الآخرون لأول مرة.

بالصور.. صوفينار تُصلى وتدعى فى كنيسة الأرمن الأرثوذكس
بالصور.. صوفينار تُصلى وتدعى فى كنيسة الأرمن الأرثوذكس
بالصور.. صوفينار تُصلى وتدعى فى كنيسة الأرمن الأرثوذكس
بالصور.. صوفينار تُصلى وتدعى فى كنيسة الأرمن الأرثوذكس
بالصور.. صوفينار تُصلى وتدعى فى كنيسة الأرمن الأرثوذكس
بالصور.. صوفينار تُصلى وتدعى فى كنيسة الأرمن الأرثوذكس
بالصور.. صوفينار تُصلى وتدعى فى كنيسة الأرمن الأرثوذكس
بالصور.. صوفينار تُصلى وتدعى فى كنيسة الأرمن الأرثوذكس
بالصور.. صوفينار تُصلى وتدعى فى كنيسة الأرمن الأرثوذكس
بالصور.. صوفينار تُصلى وتدعى فى كنيسة الأرمن الأرثوذكس
بالصور.. صوفينار تُصلى وتدعى فى كنيسة الأرمن الأرثوذكس
بالصور.. صوفينار تُصلى وتدعى فى كنيسة الأرمن الأرثوذكس
بالصور.. صوفينار تُصلى وتدعى فى كنيسة الأرمن الأرثوذكس
بالصور.. صوفينار تُصلى وتدعى فى كنيسة الأرمن الأرثوذكس
بالصور.. صوفينار تُصلى وتدعى فى كنيسة الأرمن الأرثوذكس
بالصور.. صوفينار تُصلى وتدعى فى كنيسة الأرمن الأرثوذكس
بالصور.. صوفينار تُصلى وتدعى فى كنيسة الأرمن الأرثوذكس
بالصور.. صوفينار تُصلى وتدعى فى كنيسة الأرمن الأرثوذكس
بالصور.. صوفينار تُصلى وتدعى فى كنيسة الأرمن الأرثوذكس
بالصور.. صوفينار تُصلى وتدعى فى كنيسة الأرمن الأرثوذكس
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