الأنف والماكياج والطعام.. أغرب الخرافات حول العالم

كثيرٌ من الخرافات تتردد في حياتنا اليومية، لكننا لا نعرف أصلها، ولا نعرف في أي البلاد بدأت، إليك أصل بعض الخرافات، وفقًا للمؤرخ «نيلسون» في كتابه «أصول المعتقدات والعادات الشعبية».



اللقمة الأخيرة



لعدة أجيال مضت، كانوا يخبرون الصغيرات البريطانيات والألمانيات بأنهن عندما يأكلن آخر شيء في الطبق سيصبحن عوانس، لكن في أمريكا كانوا يخبرون الفتيات بالعكس، بأن من تتناول آخر لقمة من الكيفية وقت الشاي ستكون أول من تتزوج.



الماكياج



تقول خرافة أمريكية إنه من الشؤم تناثر مسحوق تجميل الوجه، لأن هذا ينذر بخصام مع صديق.



الأنف



أما في أوروبا، عندما تشعر بالحكة في أنفك فيكون هذا دليلًا على أنك ستتشاجر، وفي أسكتلندا تتوقع رسالة، وفي أمريكا يكون هذا علامة على أن شخصًا مجهولًا يحبك.



