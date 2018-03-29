بالأرقام.. نتيجة الانتخابات الرئاسية فى السويس

أعلن المستشار مجاهد علي مجاهد، رئيس اللجنة العليا للانتخابات في السويس، عن المؤشرات الأولية للمحافظة، والتي تضم 5 لجان عامة، وأسفرت عن حصول المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي على نسبة 82.1% من إجمالي أصوات الناخبين.



وجاءت نسبة المشاركة في السويس 40.09%، حيث شارك 17690 ناخبًا من كتلة تصويتية تبلغ 441255 ناخبًا ممن له حق الانتخاب، وحصل المرشح عبدالفتاح السيسي على أصوت تصل إلى 145354 صوتًا، مقابل 6961 صوتًا للمرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى، وبلغ عدد الأصوات الباطلة 24625 صوتًا.



وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها، في العاشرة مساء أمس الأربعاء، وبدأت عملية فرز الأصوات.



وانطلقت الانتخابات الرئاسية، الإثنين 26 مارس لمدة 3 أيام انتهت أمس الأربعاء، وتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونًا و78 ألفًا و138 ناخبًا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.

