بالصور.. نتيجة الانتخابات الرئاسية فى الوادى الجديد

أعلن المستشار فرج الحداد، رئيس اللجنة العليا للانتخابات بلجان محافظة الوادى الجديد، عن عدد المشاركين فى الانتخابات الرئاسية بلجان المحافظة بلغ 99124 ناخبًا من إجمالي 168698 ن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت بالمحافظة على مستوى اللجان القضائية الفرعية الخمسة بالمراكز الإدارية الخمسة (الخارجة – الداخلة – بلاط – باريس- الفرافرة).



وقال المستشار حمدي فاروق، خلال إعلان النتيجة، إن عدد الأصوات التي حصل عليها المرشح عبدالفتاح السيسي 85866 صوتًا، والمرشح موسى مصطفى موسى على 4117 صوتًا، وعدد الأصوات الصحيحة 89983 صوتًا، وعدد الأصوات الباطلة 9141 صوتًا، وبلغت نسبة التصويت بالمحافظة 58.75%.



وضمت اللجنة كل من، المستشار عادل سيد محسب، نائب رئيس اللجنة القضائية العامة بالمحافظة، وكل من، المستشار محمد أبوالعيون، والمستشار مدحت عبد الصمد، عضوي اللجنة.



وتضم محافظة الوادي الجديد 60 مركزًا انتخابيًا بإجمالي 61 لجنة فرعية، وصندوق انتخابي بمراكز المحافظة الخمسة بالقرى والمدن، ومن لهم حق الانتخاب 168698 مواطنًا من إجمالي 242 ألف نسمة هم تعداد سكان المحافظة، ويتولى 86 قاضيًا الإشراف على الانتخابات بالمحافظة في 5 لجان قضائية إشرافية موزعة على المراكز الإدارية.



وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها، في العاشرة مساء أمس الأربعاء، وبدأت عملية فرز الأصوات.



وانطلقت الانتخابات الرئاسية، الإثنين 26 مارس لمدة 3 أيام انتهت أمس الأربعاء، وتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونًا و78 ألفًا و138 ناخبًا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.