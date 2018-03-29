بالأرقام.. «السيسى» يتفوق على «موسى» فى أسيوط

رصدت "الدستور"، عملية فرز أصوات الناخبين، الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية على مدار الثلاثة أيام الماضية، بـ 13 لجنة عامة بمحافظة أسيوط.



وجاءت المؤشرات كالتالي:

- جاء إجمالي أعداد الناخبين 980224 ناخبًا، من بينهم 76923 صوتًا باطلًا و901501 صوت صحيح، حصل فيها المرشح عبدالفتاح السيسي على 864777 صوتًا، وموسى مصطفى موسى على 32477 صوتًا.



- في مركز أسيوط كان إجمالي أعداد الناخبين 114751 ناخبًا، وجاءت الأصوات الباطلة 10401 صوت، والصحيحة 102550 صوتًأ، وحصل المرشح عبدالفتاح السيسي على 97559 صوتًا، وموسى مصطفى موسى 4991 صوتًا.



- قسم أول أسيوط كان إجمالي أعداد الناخبين 37017 ناخبًا، وجاءت الأصوات الباطلة 892 صوتًا، والصحيحة 36125 صوتًا، وحصل المرشح عبدالفتاح السيسي على 35756 صوتًا، وموسى مصطفى موسى على 369 صوتًا.



- مركز ديروط كان إجمالي أعداد الناخبين 161242 ناخبًا، وجاءت الأصوات الباطلة 11525 صوتًا، والصحيحة 149717 صوتًا، وحصل المرشح عبدالفتاح السيسي على 143761 صوتًا، وموسى مصطفى موسى على 5956 صوتًا.



- مركز القوصية كان إجمالي أعداد الناخبين 114269 ناخبًا، وجاءت الأصوات الباطلة 8695 صوتًا، والصحيحة 105574 صوتًا، وحصل المرشح عبدالفتاح السيسي على 100854 صوتًأ، وموسى مصطفى موسى على 472 صوتًا.



- في مركز منفلوط كان أعداد الناخبين 109802 ناخبًا، وجاءت الأصوات الباطلة 9665 صوتًا، والأصوات الصحيحة 100137 صوتًا، وحصل المرشح عبدالفتاح السيسي على 96147 صوتًا، وموسى مصطفى موسى 3990 صوتًا.



- مركز ساحل سليم كان إجمالي أعداد الناخبين 51768 وجاءت الأصوات الباطلة 4006 صوتًا، والصحيحة 47762 صوتًا، وحصل المرشح عبدالفتاح السيسي على 45714 صوتًا، وموسى مصطفى موسى على 2048 صوتًا.



- في مركز البداري كان أعداد الناخبين 56640 ناخبًا، وجاءت الأصوات الباطلة 4789 صوتًا، والأصوات الصحيحة 51851 صوتًا، وحصل المرشح عبد الفتاح السيسي على 49604 صوتًا وموسى مصطفى موسى 2247 صوتًا.



- مركز صدفا كان إجمالي أعداد الناخبين 51718 ناخبًا، وجاءت الأصوات الباطلة 3879 صوتًا، والصحيحة 47839 صوتًا، وحصل المرشح عبدالفتاح السيسي على 46110 أصوات، وموسى مصطفى موسى على 1729 صوتًا.



- مركز الغنايم كان إجمالي أعداد الناخبين 35041 ناخبًا، وجاءت الأصوات الباطلة 4666 صوتًا، والصحيحة 30375 صوتًا، وحصل المرشح عبدالفتاح السيسي على 28859 صوتًا، وموسى مصطفى موسى على 1516 صوتًا.



- مركز الفتح كان إجمالي أعداد الناخبين 75007 ناخبين، وجاءت الأصوات الباطلة 5517 صوتًا، والصحيحة 69490 صوتًا، وحصل المرشح عبدالفتاح السيسي على 66857 صوتًا، وموسى مصطفى موسى على 2633 صوتًا.



- في مركز أبنوب كان أعداد الناخبين 98190 ناخبًا، وجاءت الأصوات الباطلة 6944 صوتًا، والأصوات الصحيحة 91246 صوتًا، وحصل المرشح عبدالفتاح السيسي على 87781 صوتًا، وموسى مصطفى موسى 3465 صوتًا.



- في مركز أبوتيج كان أعداد الناخبين 50173 ناخبًا، وجاءت الأصوات الباطلة 3404 أصوات، والأصوات الصحيحة 46769 صوتًا، وحصل المرشح عبدالفتاح السيسي على 44486 صوتًا وموسى مصطفى موسى صوتًا 2284.



- في مدينة أبوتيج كان أعداد الناخبين 24606 أصوات، وجاءت الأصوات الباطلة 2540 صوتًا، والأصوات الصحيحة 22066 صوتًا، وحصل المرشح عبدالفتاح السيسي على 21289 صوتًا، وموسى مصطفى موسى على 777 صوتًا.



وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها، في العاشرة مساء أمس الأربعاء، وبدأت عملية فرز الأصوات.



وانطلقت الانتخابات الرئاسية، الإثنين 26 مارس لمدة 3 أيام انتهت أمس الأربعاء، وتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونًا و78 ألفًا و138 ناخبًا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.