67080 صوتًا لـ«السيسى» مقابل 907 لـ«موسى» فى نبروه

أعلن رئيس اللجنة العامة للانتخابات الرئاسية لمركز ومدينة نبروه، عن نتيجة فرز الأصوات للناخبين فى انتخابات الرئاسة 2018، وحصل "السيسي" على 67080 صوتًا، و"موسى" على 907 أصوات، والأصوات الصحيحة 67987 صوتًا، والأصوات الباطلة 1965 صوتًا، من إجمالي من حضر 69952 ناخبًا.



وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها، في العاشرة مساء أمس الأربعاء، وبدأت عملية فرز الأصوات.



وانطلقت الانتخابات الرئاسية، الإثنين 26 مارس لمدة 3 أيام انتهت أمس الأربعاء، وتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونًا و78 ألفًا و138 ناخبًا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.