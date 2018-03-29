بالأرقام.. نتيجة الانتخابات الرئاسية فى بنى سويف

أظهرت المؤشرات الأولية بعد فرز اللجان الانتخابية الرئاسية بمحافظة بنى سويف، صباح اليوم الخميس، عن حصول المرشح عبدالفتاح السيسى على 727 ألفًا و895 صوتًا، وحصول المرشح موسى مصطفى موسى على 26 ألفًا و681 صوتًا، وبلغ إجمالي الأصوات الباطلة 58 ألفًا و559 صوتًا، والأصوات الصحيحة 755 ألفًا و576 صوتًا، وبلغ الحضور 814 ألفًا و135 صوتًا، من إجمالى مليون و740 ألفًا و105 أصوات، ممن لهم حق التصويت بالمحافظة.



وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها، في العاشرة مساء أمس الأربعاء، وبدأت عملية فرز الأصوات.



وانطلقت الانتخابات الرئاسية، الإثنين 26 مارس لمدة 3 أيام انتهت أمس الأربعاء، وتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونًا و78 ألفًا و138 ناخبًا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.