بالصور.. نتيجة الانتخابات الرئاسية باللجنة الأولى فى الشرقية

أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية باللجنة الأولى بمحافظة الشرقية، مقرّها قسم أول الزقازيق، برئاسة المستشار محمد محمد سليمان، نتيجة الاستحقاق الرئاسي 2018.



وقال "سليمان"، إن إجمالي مَن لهم حق التصويت 123 ألفًا و843 صوتًا، حضر منهم عدد 50 ألف و673 ناخبًا، والصحيح منهم 46 ألفًا و174 صوتًا، والباطل 4499 صوتًا.



وحصل المرشح عبدالفتاح السيسي على 44 ألفًا و731 صوتًا، فيما حصل موسى مصطفى على 1443 صوتًا.



وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها، في العاشرة مساء أمس الأربعاء، وبدأت عملية فرز الأصوات.



وانطلقت الانتخابات الرئاسية، الإثنين 26 مارس لمدة 3 أيام انتهت أمس الأربعاء، وتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونًا و78 ألفًا و138 ناخبًا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.