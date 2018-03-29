97559 صوتًا لـ«السيسى» مقابل 4991 لـ«موسى» بمركز أسيوط

رصدت "الدستور"، عملية فرز أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية على مدار الثلاثة أيام الماضية.



وجاءت مؤشرات النتائج بمركز أسيوط:

- إجمالي أعداد الناخبين 114751 ناخبًا.

- الأصوات الباطلة 10401 صوت.

- الأصوات الصحيحة 102550 صوتًا.

- حصل المرشح عبدالفتاح السيسي على 97559 صوتًا.

- حصل موسى مصطفى موسى على 4991 صوتًا.



وبدأت اللجان الفرعية في جميع المحافظات في فرز الأصوات، بعد انتهاء مدة الاقتراع.



وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها، في العاشرة مساء أمس الأربعاء، وبدأت عملية فرز الأصوات.



وانطلقت الانتخابات الرئاسية، الإثنين 26 مارس لمدة 3 أيام انتهت أمس الأربعاء، وتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونًا و78 ألفًا و138 ناخبًا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.

