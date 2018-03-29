النتائج الأولية لفرز الانتخابات الرئاسية فى قسم صدفا بأسيوط

أسفرت المؤشرات الأولية في اللجنة العامة بمركز صدفا فى أسيوط، عن حصول المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي على 46110 من الأصوات، فيما حصل المرشح موسى مصطفى موسي على 1729 صوتا.



وبلغ مجمل التصويت فى اللجنة 47839 صوتًا، وإجمالي الأصوات الباطلة 3879.



وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها، في العاشرة مساء، أمس الأربعاء، وبدأت عملية فرز الأصوات.



وانطلقت الانتخابات الرئاسية، الإثنين 26 مارس لمدة 3 أيام، وتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.



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