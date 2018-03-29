بالأرقام.. «السيسى» يكتسح «موسى» فى القليوبية

أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية بالقليوبية، عن انتهاء عمليات فرز اللجان العامة بالمحافظة وعددها 16 لجنة، حيث بلغ من لهم حق التصويت على مستوى المحافظة 3 مليون و450 الف و61 ناخبًا، حضر منهم مليون و326 ألف و417 ناخبًا بنسبة 43%.



وحصل الرئيس عبدالفتاح السيسي على 1168596 صوتًا، بينما بلغ عدد الأصوات الباطلة 105711 صوتًا.



وحصل المرشح موسى مصطفى موسى على 35290 صوتًا انتخابيًا.



وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها، في العاشرة مساء أمس الأربعاء، وبدأت عملية فرز الأصوات.



وانطلقت الانتخابات الرئاسية، الإثنين 26 مارس لمدة 3 أيام انتهت أمس الأربعاء، وتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونًا و78 ألفًا و138 ناخبًا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.