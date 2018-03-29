القاهرة : الخميس 29 مارس 2018
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97%
السيسي
10542153
إجمالى المشاركين
11827842
الأصوات الصحيحة
10876105
الأصوات الباطلة
951737
3%
موسي
333952
12:53 ص

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الخميس 29/مارس/2018 - 02:45 ص

المؤشرات الأولية لـ8 لجان عامة غرب الإسكندرية.. «السيسى» 405334 صوتًا

المؤشرات الأولية
الإسكندرية - سهى عبد الحميد
dostor.org/2109588

أعلن المستشار محمد أمين المشد، رئيس محكمة غرب الإسكندرية، المؤشرات الأولية لفرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية، لـ 8 لجان عامة، وحصل المرشح عبد الفتاح السيسي 405 آلاف و334 صوتا، مقابل 13 ألفا و69 صوتا لمنافسه موسى مصطفى موسى، من إجمالي عدد الحضور 460 ألفًا و645 ناخبًا.

ففي دائرة برج العرب والتي تضم 22 لجنة فرعية، حصل المرشح عبد الفتاح السيسي على 26 ألفا و758 صوتا، مقابل 20244 لمنافسه موسى مصطفى موسى، فيما بلغ إجمالي عدد الحضور 31 ألفًا و550 ناخبًا، وسجل إجمالى عدد الأصوات الصحيحة 28002، والباطلة 3548 صوتا، من إجمالى من لهم حق التصويت 78701.

وفي دائرة أول العامرية، والتي تضم 33 لجنة فرعية، حصل المرشح السيسي على 56 ألفا و301 صوت، مقابل 1600 صوت لمنافسه موسى مصطفى موسى، فيما بلغ إجمالي عدد الحضور 62 ألفًا و31 ناخبًا، بينهم 57 ألفًا و901 صوت صحيح.

وفي دائرة العامرية ثان، والتي تضم 23 لجنة فرعية، حصل المرشح على 41 ألفا و41 صوتا، مقابل 1046 صوتا لموسى، فيما بلغ إجمالي عدد الحضور 34 ألفا و806، بينهم 42 ألفا و187 صحيحا، و2619 باطلا من أصل 140 ألفًا و520 ناخبًا.

وفي دائرة الدخيلة والتي تضم 51 لجنة فرعية، حصل السيسي على 91 ألفًا و337 صوتًا، مقابل 3307 لموسى، فيما بلغ عدد الحضور 107 آلاف و99 صوتا بينهم 94 ألفًا و664 صوتا صحيحا، و12 ألف صوت و455 صوتا باطلا، من إجمالي 303 آلاف و957 ناخبًا.

وفي دائرة مينا البصل والتي تصم 46 لجنة فرعية، حصل السيسي على 79 ألفًا و441 صوتا، مقابل 2747 صوتا لموسى، فيما بلغ إجمالي عدد الحضور 91 ألفًا و902 ناخب، و188 صوتا صحيحا و9714 باطلا.

وفي دائرة اللبان والتي تضم 10 لجان فرعية حصل السيسي على 18 ألفا و688 صوتا، مقابل 655 صوتا لموسي، فيما بلغ عدد الحصور 21 ألفا و20 صوتا، بينهم 19 ألفا و254 صوتا صحيحا، و1766 باطلا من أصل 50 ألفا و391 ناخبا.

وفي دائرة الجمرك، والتي تضم 22 لجنة فرعية حصل السيسي على 43 ألفًا و814 صوتا، مقابل 1167 صوتا لموسى، فيما بلغ إجمالي عدد الحضور 48 ألفا و909 ناخبا بينهم 44 ألفا و981 صوتا صحيحا، و3928 باطلا من أصل 108 آلاف و235 ناخبًا.

وفي دائرة كرموز، والتي تضم 26 لجنة فرعية حصل السيسي على 47 ألفا و954 صوتا، مقابل 1292 صوتا لصالح موسى، فيما بلغ إجمالي عدد الحضور 53 ألفا و328 ناخبا، بينهم 49 ألفا و246 صوتا صحيحا، و4082 باطلا.

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