بالأرقام.. النتائج الأولية فى مركز الفتح بأسيوط

رصدت "الدستور"، عملية فرز أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية على مدار الثلاثة أيام الماضية.



وجاءت مؤشرات النتائج بمركز الفتح بأسيوط التالي:

- إجمالي أعداد الناخبين 75007 ناخبًا.

- الأصوات الباطلة 5517 صوتًا.

- الأصوات الصحيحة 69490 صوتًا.

- حصل المرشح عبدالفتاح السيسي على 66857 صوتًا.

- حصل موسى مصطفى موسى على 2633 صوتًا.



وبدأت اللجان الفرعية في جميع المحافظات في فرز الأصوات، بعد انتهاء مدة الاقتراع.



وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها، في العاشرة مساء أمس الأربعاء، وبدأت عملية فرز الأصوات.



وانطلقت الانتخابات الرئاسية، الإثنين 26 مارس لمدة 3 أيام انتهت أمس الأربعاء، وتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونًا و78 ألفًا و138 ناخبًا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.