بالأرقام.. «السيسى» يكتسح «موسى» فى القاهرة الجديدة

أعلن المستشار سيد غانم، رئيس اللجنة العامة بالتجمع الخامس، عن نتائج فرز التصويت باللجان الفرعية بالقاهرة الجديدة.



وجاءت نتيجة الأصوات من إجمالي كشوف الناخبين الذي كان عددهم 61000 صوت، ووصل عدد الحضور لـ19184 ناخبًا، بنسبة 31.5% من الكشوف، وجاءت الأصوات الصحيحة 17149 صوتًا، وحصل المرشح عبدالفتاح السيسي على 16642 صوتًا، بينما حصل موسى مصطفى موسى على 507 أصوات، وجاءت الأصوات الباطلة 2045 صوتًا.



وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها، في العاشرة مساء أمس الأربعاء، وبدأت عملية فرز الأصوات.



وانطلقت الانتخابات الرئاسية، الإثنين 26 مارس لمدة 3 أيام انتهت أمس الأربعاء، وتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونًا و78 ألفًا و138 ناخبًا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.