1315 صوتًا لـ«السيسي» مقابل 37 لموسى بلجنة 61 بحلوان

أسفرت نتائج لجنة رقم 61 بمدرسة الثانوية بنات حلوان، عن فوز السيسى بـ 1315 صوتًا، مقابل 37 صوتًا لموسى، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 1352 والباطلة 202.



وأغلقت لجان الاقتراع في جميع محافظات الجمهوري، أبوابها، بعد انتهاء الساعة الإضافية التي قررتها الهيئة الوطنية للانتخابات، لإدلاء الأصوات.



وبدأت أول أمس الإثنين، انتخابات الرئاسة في الداخل على مدار 3 أيام متتالية انتهت اليوم الأربعاء. ويتنافس في الانتخابات الرئاسية كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.



وأسفرت نتائح لجنة رقم 61 بمدرسة الثانوية بنات حلوان، عن فوز السيسى بـ 1315 صوتًا، مقابل 37 صوتًا لموسى، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 1352 والباطلة 202.



وأغلقت لجان الاقتراع في جميع محافظات الجمهوري، أبوابها، بعد انتهاء الساعة الإضافية التي قررتها الهيئة الوطنية للانتخابات، لإدلاء الأصوات.



وبدأت أول أمس الإثنين، انتخابات الرئاسة في الداخل على مدار 3 أيام متتالية انتهت اليوم الأربعاء. ويتنافس في الانتخابات الرئاسية كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.