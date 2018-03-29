السيسي يتقدم على موسى بلجنة فرعية في المقطم

أكد المستشار مصطفي عبد الرحمن، رئيس لجنة 7 بمدرسة الشيماء بالمقطم للسيدات حصول المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي على ١٨٢١ صوتًا وموسي مصطفي على 61 صوتًا، مضيفًا أن إجمالي الأصوات جاء ٢١٢٣ مواطنًا و241 باطلًا.



وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها، في العاشرة مساء اليوم، وبدأت عملية فرز الأصوات.



انطلقت الانتخابات الرئاسية،الإثنين 26 مارس لمدة 3 أيام انتهت اليوم، وتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبًا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.