فرز 11 لجنة فرعية بالدقهلية: السيسي 17504 أصوات وموسى 369

أكد المستشار ربيع قاسم، رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية بالدقهلية أن المؤشرات الأولية لـ11 لجنة فرعية فى مدينة محل الدمنة الذى يبلغ عدد الأصوات بها 19034.



وحصل المرشح عبد الفتاح السيسي على 17504 أصوت مقابل 369 لموسى مصطفي وبلغ عدد الأصوات الباطلة 1161 صوتًا.



وتعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم مؤتمرًا صحفيًا لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية الاثنين الموافق 2 أبريل المقبل بمقر الهيئة العامة للاستعلامات.



وتعلن الهيئة خلال المؤتمر نتائج الحصر العددي للأصوات..وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة. والأصوات التي حصل عليها كل مرشح وذلك بعد ضم نتيجة انتخابات المصريين في الخارج والداخل.