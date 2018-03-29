6879 صوتًا للسيسي مقابل 122 لموسى في قرية العزية بأسيوط

أظهرت عملية فرز أصوات الناخبين، الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات على مدار الثلاثة أيام الماضية، في لجنة قرية العزية مركز منفلوط، حصول الرئيس عبدالفتاح السيسى على 6879 صوتا، مقابل 122 لموسى، وعدد الأصوات الباطلة بلغ 214.



وبدأت اللجان الفرعية بجميع المحافظات في فرز الأصوات، بعد انتهاء مدة الاقتراع.



وأغلقت لجان الاقتراع في جميع محافظات الجمهوري، أبوابها، بعد انتهاء الساعة الإضافية التي قررتها الهيئة الوطنية للانتخابات، لإدلاء الأصوات.



وبدأت أول أمس الإثنين، انتخابات الرئاسة في الداخل على مدار 3 أيام متتالية انتهت اليوم الأربعاء.



ويتنافس في الانتخابات الرئاسية كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.