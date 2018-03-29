السيسي يحصل على 1929 صوتًا مقابل 51 بلجنة القديس جرجس بالشرابية

أسفرت النتائج الأولية لفرز الانتخابات الرئاسية بلجنة 4 مدرسة القديس جرجس بالشرابية عن حصول المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي على عدد 1929 من الأصوات، فيما حصل المرشح موسى مصطفى على عدد 51 من الأصوات.



وبلغ مجمل التصويت فى اللجنة 2177 صوتًا، فيما بلغت الأصوات الباطلة 197.



ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبًا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.