شاهد.. معتمر يدلي بصوته بملابس الإحرام داخل لجنته الانتخابية

أصر معتمر على الادلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية قبل التوجه إلى المطار والسفر إلى الأراضي المقدسة.



ورصدت «الدستور» توجه مسن مرتديا ملابس الإحرام إلى لجنة انتخابية بمدرسة الشهيد مصطفي الخطيب بمساكن الفردوس بأكتوبر، وأنهي العجوز عملية الاقتراع، وخرج مستكملاً رحلته إلى مكة المكرمة.



ورصدت غرفة عمليات مديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء عصام سعد، مدير الأمن، تزايد أعداد الناخبين في اليوم الثالث بشكل ملحوظ عن اليومين السابقين.



يذكر أنه بدأ أمس الأول، تصويت المصريين في انتخابات الرئاسة، التي تستمر على مدى 3 أيام متتالية تنتهى الأربعاء.



ويتنافس في الانتخابات، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.



وفتحت اللجان أبوابها في تمام التاسعة صباحًا، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.



