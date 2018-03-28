«الصندوق أولى من الكوشة».. عروسان يبدآن الفرح في لجنة انتخابية

أدلى عروسان بصوتيهما في انتخابات الرئاسة، بإحدى لجان مدرسة الجهاد في مركز الخانكة بالقليوبية، حيث طلبا من الخدمات الأمنية- بعد ترجلهما من سيارة زفافهما يحملان علم مصر- التوجه للجنتيهما.



وتصادف تواجد العميد عبد الله جلال، مفتش فرع البحث الجنائي بالخانكة، والمقدم تامر عادل رئيس المباحث؛ لتفقد الحالة الأمنية؛ فوجها بسرعة إنهاء الإجراءات للعروسين؛ للإدلاء بصوتيهما والخروج لاستكمال الفرح في الكوشة.



وبدأ التصويت في الداخل بانتخابات الرئاسة- أمس الأول، الاثنين- في 13 ألفا و706 لجان فرعية، داخل 10989 مركزا انتخابيا، على مستوى الجمهورية، بإشراف 18 ألف قاض، يعاونهم 110 آلاف موظف، ويبلغ إجمالي الناخبين المقيدين 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، ويستمر على مدار 3 أيام متتالية، تنتهي اليوم.



ويتنافس في الانتخابات الرئاسية كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.



وفتحت مقرات اللجان أبوابها في تمام التاسعة صباحًا، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.