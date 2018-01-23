زلزال شديد يضرب ألاسكا وينذر بـ«تسونامي»
أعلنت هيئة الأرصاد الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن زلزالاً قوته 8 درجات وقع جنوب شرق ألاسكا.
وحذر المركز القومي الأمريكي من خطر وقوع تسونامي على خلفية الزلزال.
أعلنت هيئة الأرصاد الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن زلزالاً قوته 8 درجات وقع جنوب شرق ألاسكا.
وحذر المركز القومي الأمريكي من خطر وقوع تسونامي على خلفية الزلزال.
شهد عصام البديوي، محافظ المنيا، الحفل السنوي لتكريم المتميزين والأوائل لمدارس القرآن الكريم بجمعية الشبان المسلمين، وأوائل الصف السادس الابتدائي للعام الماضي لمدرسة الزهراء الشمالية الخاصة. حضر الحفل ...
التقى، اليوم الأحد، اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، 55 مواطنا، بحضور اللواء محمود عيسي سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، واللواء نادر عشماوي، السكرتير العام المساعد وعدد من رؤساء المديريات الخدمية. ...
أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم زيارة للمنطقة الصناعية بكوم أبوراضى بمحافظة بنى سويف، وذلك لافتتاح عدد من المشروعات التنموية بالوجه القبلي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى القائم بأعمال رئيس مجلس ...