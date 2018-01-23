زلزال شديد يضرب ألاسكا وينذر بـ«تسونامي»

محافظ جنوب سيناء يلتقى 55 مواطنًا لحل مشاكلهم (صور)

التقى، اليوم الأحد، اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، 55 مواطنا، بحضور اللواء محمود عيسي سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، واللواء نادر عشماوي، السكرتير العام المساعد وعدد من رؤساء المديريات الخدمية. ...