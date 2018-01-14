اللواء عرفان.. صائد المرتشين

منذ تولّيه مسئوليّة رئاسة هيئة الرقابة الإدارية في أبريل 2015، نجح اللواء محمد عرفان، في ضبط إيقاع الهيئة التي منحها الرئيس عبدالفتاح السيسي الضوء الأخضر لملاحقة الفاسدين والمرتشين في مفاصل الدولة، حيث سدّدت الهيئة العديد من الضربات الموجعة وكان حصادها ملفتًا للعديد من المراقبين في الداخل والخارج، كما أثارت بدورها ضجّة عارمة لدى الرأي العام الذي رحّب كثيرًا بالهيئة خاصة أنها قضايا اتهم فيها عددًا من كبار المسئولين والشخصيات المهمة «بالصّوت والصّورة».





«الدستور» يرصد نشاط هيئة الرقابة الإدارية في ملاحقة الفاسدين والمرتشين في جميع مفاصل الدولة بعد تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي للواء محمد عرفان بأن يضرب من حديد في مهمته التي استلمها في أبريل 2015 وحقق نجاحًا كبيرًا في عدد من الوقائع منها:



- في ديسمبر 2016 تم ضبط جمال الدين محمد إبراهيم اللبان، مدير عام التوريدات والمشتريات بمجلس الدولة، داخل منزله بالقاهرة، وبتفتيش مسكنه تم العثور على 24 مليون جنيه، إضافة إلى 4 ملايين دولار أمريكي، و2 مليون يورو، ومليون ريال سعودي، بما يعادل 155 مليون جنيه، إضافة إلى كمية كبيرة من المشغولات الذهبية وعقود عقارات وسيارات نتائج رشاوى.



◘ شبكة دولية للاتجار في الأعضاء البشرية



- في نفس الشهر في ديسمبر 2016 تم إلقاء القبض على شبكة لتجارة الأعضاء ضمّت 41 متهمًا مصريين وأجانب، منهم 12 طبيبًا وعدد من الممرضين ومجموعة من أساتذة الجامعة.



- نجحت أجهزة الرقابة الإدارية في إلقاء القبض على رئيس الإدارة المركزية للطريق الدائري، التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري ومهندس بذات الإدارة، وكذلك القبض على مستشار بمحكمة استئناف الإسكندرية، متلبسًا برشوة لإخراج متهمين في قضية جلب مخدرات.



◘ رشوة مسئولين بشركة بترول



- في نوفمبر 2016، تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من القبض على مساعد رئيس مجلس إدارة إحدى شركات البترول للمشروعات، ومدير عام مساعد توريد العمالة بإدارة الموارد البشرية بشركة بترول تعمل في مجال الصيانة، لتقاضيهما رشوة بلغت 18 مليون جنيه.



- قامت الرقابة الإدارية في ديسمبر، الذي يعد الشهر الذهبي لضبطيات الهيئة، بضبط مأمور ضرائب أثناء تقاضيه رشوة بلغت 100 ألف جنيه من إحدى الشركات، وكذلك ضبط وكيل مصلحة الخبراء بوزارة العدل أثناء تقاضيه رشوة 350 ألف جنيه بأحد الأندية في مصر الجديدة، والقبض على أمين مخزن المستلزمات الطبية بمستشفى السويس العام، ومورد مستلزمات طبية للمستشفى، عقب ضبطهما متلبسين بسرقة كميات من المستلزمات من المخزن لبيعها بالسوق السوداء.



- تم إلقاء القبض على رئيس مجلس إدارة شركة تابعة للبنك الزراعي المصري لتقاضيه رشوة 200 ألف جنيه يحصل عليها بشكل دوري من صاحب شركة خاصة لإسناد أعمال توريد للشركة.



- في أغسطس 2017 ألقت الجهات الرقابية بالإسكندرية القبض على قاضٍ بمحكمة الإسكندرية، ومحامين متلبسين في قضية رشوة، للحكم ببراءة أحد المقاولين في قضية توثيق قطعة أرض.



- أغسطس 2017 داهمت هيئة الرقابة الإدارية مخازن التموين الطبي بوزارة الصحة لضبط تشكيل عصابي من موظفي الوزارة وخارجها خلال اختلاسهم أحراز المخدرات المخزنة بالوزارة لصالح النيابة العامة، وتقدر قيمتها بـ4 ملايين جنيه.