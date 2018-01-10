«مستقبل وطن» يحصل على موافقة وزير الصحة لتحويل مستشفى مركزي بالمنيا إلى عام

حصل حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد، على موافقة الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، على طلب الحزب بتحويل مستشفى سمالوط بالمنيا لمستشفى عام وليس مركزى، وإتخاذ ما يلزم.



وقال الحزب فى بيان له اليوم الأربعاء، إن الوزير وجه وكيل الوزارة بالمحافظة بسرعة العمل على تنفيذ القرار ومد المستشفى بـ 210 أسرة، وتحويل بنك الدم من تخزين لبنك إنماء.



وأضاف البيان، أن المستشفى لم تستطع مواجهة الكثافة السكانية بالمحافظة، حيث إنها من كانت من المفترض موجهة لخدمة مليون ومائة ألف مواطن ومن ثم لم يستطع العاملون من توجيه الخدمة بشكل جيد، الأمر الذى دفع الحزب لاتخاذ خطوات سريعة لتخفيف الأعباء من على كاهل المواطنين وتوفير بيئة علاجية مناسبة متاحة أمام الجميع.



وكان الحزب قد عقد اجتماعًا الأسبوع الماضي داخل هيئته البرلمانية بحضور المهندس أشرف رشاد، رئيس الحزب، وعاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية، والدكتور نور أبوحتة، أمين عام الحزب بمحافظة المنيا، وهيثم رضوان، وهاني إبراهيم غالى، أعضاء الهيئة العليا للحزب، وعدد من نواب الصحة، وتم خلاله مناقشة الأمر وإعداد خطاب رسمى بالمطالب وتوجيهه للوزير بشأن المستشفى.