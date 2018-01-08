القاهرة : الإثنين 08 يناير 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
ads
07:55 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 21
07:28 ص

اليوم.. نظر استئناف مبارك ونجليه على تأييد الحجز الإدارى لأموالهم
04:06 م

بالتواريخ.. رحلة المصرية للاتصالات من أول خط أرضى إلى شبكة «we»
02:27 ص

بالفيديو.. لحظة سقوط سيدة إثيوبية من الطابق السابع بدار السلام
02:02 ص

خبراء بيئيون يكشفون أسباب نفوق حوت الإسكندرية
12:42 ص

اليوم.. محاكمة 23 متهمًا بـ«كتائب أنصار الشريعة»
10:11 م

السودان يأسف لإدراجه على قائمة منتهكي الحريات الدينية
09:04 م

تحقيقات النيابة فى واقعة «عفروتو المقطم»: هبوط بالدورة الدموية وراء الوفاة
08:08 م

شاهد.. 30 قتيلًا في تفجير ضخم بإدلب السورية
08:00 م

تعليق الدراسة في ولاية سودانية بسبب اتساع الاحتجاجات
02:23 م

«أكل السُّلْفَة» وراء مقتل موظف بشركة كهرباء فى أسيوط
10:22 ص

استنفار أمنى بمحيط الكاتدرائية المرقسية بالعباسية
أحزاب ونقابات
الإثنين 08/يناير/2018 - 09:46 ص

بالصور.. سيدات اتحاد عمال «نقابات مصر» يهنئون الأقباط بعيد الميلاد

بالصور.. سيدات اتحاد
محمد جعفر
dostor.org/2014601

زارت عدد من أمانات المرأة باتحاد نقابات عمال مصر، كنائس القاهرة والجيزة والمحافظات لتقديم التهنئة بالكنائس والتواصل مع شركاء الوطن فى أفراحهم.

وقالت النائب النائبة مايسة عطوة، رئيس لجنة المرأة في اتحاد نقابات عمال مصر، إن كل أقباط مصر يشعرون بالفخر والسعادة البالغة للمشاعر الفياضة التى لاقوها من القيادة السياسية والتنفيذية وكافة أطياف الشعب المصري بمشاركتهم عيدهم السعيد عيد الميلاد المجيد.

وأكدت أنه لن يفرقنا اى إرهاب طائفي لأننا ببساطة نعيش تحت سماء واحدة وشعب واحد يشعر بالأم وفرح الأخر.

بالصور.. سيدات اتحاد عمال «نقابات مصر» يهنئون الأقباط بعيد الميلاد
بالصور.. سيدات اتحاد عمال «نقابات مصر» يهنئون الأقباط بعيد الميلاد
بالصور.. سيدات اتحاد عمال «نقابات مصر» يهنئون الأقباط بعيد الميلاد
بالصور.. سيدات اتحاد عمال «نقابات مصر» يهنئون الأقباط بعيد الميلاد
بالصور.. سيدات اتحاد عمال «نقابات مصر» يهنئون الأقباط بعيد الميلاد
بالصور.. سيدات اتحاد عمال «نقابات مصر» يهنئون الأقباط بعيد الميلاد
بالصور.. سيدات اتحاد عمال «نقابات مصر» يهنئون الأقباط بعيد الميلاد
بالصور.. سيدات اتحاد عمال «نقابات مصر» يهنئون الأقباط بعيد الميلاد
بالصور.. سيدات اتحاد عمال «نقابات مصر» يهنئون الأقباط بعيد الميلاد
بالصور.. سيدات اتحاد عمال «نقابات مصر» يهنئون الأقباط بعيد الميلاد
اقرأ أيضًا
منذ 8 شهر

براءة 4 أعضاء مفصولين من حزب الوفد وموظفين من استعراض القوة

منذ 8 شهر

المصريون بالخارج يناشدون السيسى لدعوتهم إلى مؤتمرات الشباب

منذ 9 شهر

نقيب المحامين يوضح موقفه من قانون الطوارئ

منذ 9 شهر

سامح عاشور يكشف عن وضع النقابة المالي وحقيقة إفلاسها

منذ 9 شهر

بالفيديو.. خبير أمني يطالب بتطبيق قانون الطوارئ الأمريكي بمصر

منذ 9 شهر

النقابات المستقلة تطعن على القانون أمام «الدستورية».. الأسبوع المقبل

الآن

بالصور.. إطلالات أجمل فنانات العالم فى حفل «جولدن جلوب»

تعرف على أسعار العملات العربية.. اليوم

اليوم.. الحكم على 36 متهمًا فى «تفجيرات حلوان الإرهابية»

مفاجأة خاصة من «on sport» لجمهور الأهلى والزمالك فى مباراة القمة

الأكثر قراءة

فيديو.. زوجة «أوس أوس» تعترف بعدم حبها له

اليوم.. الرئيس السيسى يفتتح رسميا طريق «شبرا - بنها» الجديد

لهذا السبب تحركت السمكة المقلية!

مفاجأة خاصة من «on sport» لجمهور الأهلى والزمالك فى مباراة القمة

ألبومات الصور

النادى الاجتماعى بمطروح يحتفل بأعياد الميلاد

بالصور.. إطلالات أجمل فنانات العالم فى حفل «جولدن جلوب»

مها صلاح تكتب عن آثار مصر: في «الأقصر» دُرة المعابد.. استمتع و«خليك لطيف» (1)

أجمل 30 ممثلة في هوليوود خلال الأربعينيات

نجم الساعة

كيف هزمت مصر الإرهاب فى احتفالات عيد الميلاد؟

ads
الأكثر قراءة

فيديو.. زوجة «أوس أوس» تعترف بعدم حبها له

اليوم.. الرئيس السيسى يفتتح رسميا طريق «شبرا - بنها» الجديد

لهذا السبب تحركت السمكة المقلية!

مفاجأة خاصة من «on sport» لجمهور الأهلى والزمالك فى مباراة القمة

كشكول

"المعاهد الأزهرية" تنتظر موافقة "الطيب" على "التجربة اليابانية"

غـدا.. أكاديمية البحث العلمي تبحث "حقوق الملكية بالحضارة المصرية"

ننشر قائمة المدارس الفائزة بمسابقة "المشاريع الإنتاجية"

مدرسة STEM بـ"كفر الشيخ" تفوز بفضية مسابقة دولية بكندا

القاضي: نقدر للكنيسة الإنجيلية مساندة الدولة

منوعات

«الفلوس كل حاجة».. مشاهير اعترفوا بحبهم للمال

فيديوجراف.. «كاميرات قسم المقطم.. ومظاهرات الخبز في السودان» أبرز 5 أخبار اليوم

ليلة بلا أحذية وتناول الكنتاكى.. طقوس مختلفة فى ليلة عيد الميلاد

المثقف

«وثائق المؤامرة ومخططات التقسيم» كتاب جديد لمختار شعيب

ولاد الكار

«الأعلى للإعلام»: مقال الشوبكي يندرج تحت بند حرية الرأى والتعبير

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج الحوت: الشريك يحتاج إلى اهتمامك

الصحة

ما هى أفضل الوجبات الغذائية لعام 2018؟

الدستور على فيسبوك
ads