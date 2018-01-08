بالصور.. سيدات اتحاد عمال «نقابات مصر» يهنئون الأقباط بعيد الميلاد
زارت عدد من أمانات المرأة باتحاد نقابات عمال مصر، كنائس القاهرة والجيزة والمحافظات لتقديم التهنئة بالكنائس والتواصل مع شركاء الوطن فى أفراحهم.
وقالت النائب النائبة مايسة عطوة، رئيس لجنة المرأة في اتحاد نقابات عمال مصر، إن كل أقباط مصر يشعرون بالفخر والسعادة البالغة للمشاعر الفياضة التى لاقوها من القيادة السياسية والتنفيذية وكافة أطياف الشعب المصري بمشاركتهم عيدهم السعيد عيد الميلاد المجيد.
وأكدت أنه لن يفرقنا اى إرهاب طائفي لأننا ببساطة نعيش تحت سماء واحدة وشعب واحد يشعر بالأم وفرح الأخر.