بالصور.. سيدات اتحاد عمال «نقابات مصر» يهنئون الأقباط بعيد الميلاد

مها صلاح تكتب عن آثار مصر: في «الأقصر» دُرة المعابد.. استمتع و«خليك لطيف» (1)

فصل الشتاء هو الوقت المثالي لزيارة محافظة الأقصر، أولا للاستمتاع بالدفئ الذي يملأ أنحائها حيث تعد من أشهر المشاتي في العالم، وثانيًا لأنها تحتوي على ثلث آثار العالم التي تمكنك من التعرف علي مختلف ...