القاهرة : الأربعاء 03 يناير 2018
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الأربعاء 03/يناير/2018 - 08:54 م

حافظ أبوسعدة: لا بد من وجود وزارة خاصة بحقوق الإنسان

حافظ أبو سعدة، رئيس
حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
حنين السلاموني
dostor.org/2010796

طالب حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، المجتمع المدني والمنظمات الأهلية بتشكيل وزارة خاصة بحقوق الإنسان، للرد على التقارير والأكاذيب التي تصدر من الخارج بشكل رسمي ومنمق، مشيرًا إلى أن الرد على تلك التقارير بشكل فردي قد يؤثر سلبًا على مصر.

وأضاف أبوسعدة، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن إقرار قانون الجمعيات الأهلية قد يتيح الفرصة بشكل أكبر لتزايد عدد التقارير، موضحًا أن هناك جهات تعمل على إثارة الشغب داخل المنظمات خاصة بعد إقرار القانون.

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