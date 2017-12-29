القاهرة : الجمعة 29 ديسمبر 2017
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
ads
08:43 م

أدلة خروج «فلول داعش» من سوريا تحت حماية عسكرية أمريكية
02:56 م

أمير الكويت يعزى السيسى فى شهداء كنيسة مارمينا بحلوان
01:06 م

بالفيديو.. شاهد عيان وناجٍ يرويان كواليس ضبط أحد منفذي الهجوم على كنيسة حلوان
01:00 م

نائب مدير مستشفى النصر بحلوان يطالب المواطنين بالتبرع بالدماء لمصابي كنيسة حلوان
11:31 ص

وصول سيارات الإسعاف إلى كنيسة مار مينا بحلوان
07:18 ص

اليوم.. وزير الأوقاف يلقى خطبة الجمعة فى مدينة حلايب
04:23 ص

الأوراق والمستندات المطلوبة لصرف مساعدات من المعاهد الأزهرية
12:43 ص

أهالي زفتى يطالبون المحافظ بتنفيذ اقتراح «الدستور» بتسعير «التوكتوك» ومراقبته
12:32 ص

منع 4 سفن كورية شمالية من الرسو في أي مرفأ بالعالم
09:17 م

تأخر إقلاع طائرة تونسية 90 دقيقة في مطار القاهرة
09:05 م

الوصفة السحرية لـ«365 يوم سعادة» في 2018
08:37 م

13 محورًا برلمانيًا للرد على «مذكرة الكونجرس» بشأن الأقباط
الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 08:24 م
محمد الراعي
محمد الراعي

عام مخالفة القانون

dostor.org/2005933

ساعات ونودع ٢٠١٧ بكل أحزانها وأفراحها الرياضية، سنة كبيسة مليئة بالأزمات والأحداث والخناقات والخسائر والانتصارات، ولكن تبقى لها ذكرى جميلة وفرحة كبيرة لأنها شهدت تأهل الفراعنة للمونديال بعد غياب ٢٨ سنة.
وشهدت ٢٠١٧ أيضا أفضل الإنجازات الرياضية بصدور قانون الرياضة الجديد وإلغاء القانون المعوق للرياضة طوال ٤٢ سنة ماضية، كما شهدت تألق أبطال الاسكواش والكاراتيه والسباحة والأثقال فى سماء العالمية، وشهدت إنجازات عالمية لمتحدى الإعاقة أبطال التحدى. ورغم كل هذه الانتصارات تبقى العشوائية والفهلوة شعار الكرة المصرية، وفشل القانون الجديد فى إنهاء الصراعات والأزمات الوهمية التى نعيشها طوال السنوات الماضية.
وكشفت الشهور الماضية عن وجود قصور فى بعض بنود القانون الجديد، أسهمت فى استمرار الأزمات والخلافات الرياضية، وهناك قصور فى أداء الوزير خالد عبدالعزيز الذى شغل نفسه بالخلافات الشخصية بين الرياضيين وتناسى المصلحة العامة للرياضة المصرية، فالوزير انشغل بأزمة مجلس الزمالك بين مرتضى منصور وهانى العتال وتناسى الثغرات الموجودة فى القانون الجديد، التى تحتاج لسرعة تعديل لإيقاف المهازل المتتالية التى تعيق الاتحادات والأندية.
أزمة مرتضى والعتال لا تحتاج كل هذه الضجة ولا تحتاج لتدخلات الوزير الذى ترك كل أزمات الرياضة وتقمص دور شيخ العرب، وتفرغ لعقد جلسات صلح بينهما، رغم أن لائحة الزمالك تنص على إحالة أى خلاف إلى محكمة شمال القاهرة، فالقصة لا تحتاج لفتاوى وجلسات عرب.
يبدو أن الوزير يحاول إقحام نفسه فى صراع الزمالك، للتستر على الثغرات الموجودة فى قانون الرياضة الجديد، التى استغلها رجل القانون مرتضى منصور، ووضع نصًا فى لائحة النادى يلغى دور مركز التسوية والمنازعات، ولن ينشغل الرأى العام بخلاف شخصى وهمى داخل مجلس الزمالك، ولن يتناسى الجميع سقطات مركز التسوية الذى أشعل النزاعات الرياضية فى الأندية والاتحادات وأصدر أحكاما متناقضة حسب الأهواء الشخصية، والأهم من ذلك أن تشكيل مركز التسوية يخالف اللائحة الخاصة بإنشائه.
ومن مهازل العام التى أساءت للوزير وكل الرياضيين إلغاء انتخابات اتحاد الكرة فى تجاهل صارخ للقانون من أجل مصلحة هانى أبوريدة ورفاقه، ولا ننسى مهزلة اللجنة الأوليمبية وتفصيل اللائحة من أجل الإبقاء على «حطب» وأعوانه فى مناصبهم.
وأسوأ ما شهدته ٢٠١٧ عودة أغلب المسئولين الرياضيين القدامى فى انتخابات الأندية والاتحادات، لتبقى الرياضة فى يد العصابة، التى حولتها إلى سبوبة.
عفوًا.. لا تزال الرياضة تعيش الفوضى والعشوائية بسبب المجاملات والمحسوبية والإصرار على مخالفة القانون الجديد، وأطالب وزير الرياضة بتعديل بعض مواد القانون لإعادة الانضباط للرياضة المصرية والاستفادة من أخطاء الماضى، إذا كنا نريد أن نستقبل عام ٢٠١٨ باحترام القانون وليس التمادى فى مخالفته.. أطالب بتطبيق الأساليب العلمية والخطط المستقبلية.. كفانا مهازل وعشوائية.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من ساعة

أدلة خروج «فلول داعش» من سوريا تحت حماية عسكرية أمريكية

منذ حوالي 7 ساعات

أمير الكويت يعزى السيسى فى شهداء كنيسة مارمينا بحلوان

منذ حوالي 8 ساعات

بالفيديو.. شاهد عيان وناجٍ يرويان كواليس ضبط أحد منفذي الهجوم على كنيسة حلوان

منذ حوالي 8 ساعات

نائب مدير مستشفى النصر بحلوان يطالب المواطنين بالتبرع بالدماء لمصابي كنيسة حلوان

منذ حوالي 10 ساعات

وصول سيارات الإسعاف إلى كنيسة مار مينا بحلوان

منذ حوالي 14 ساعة

اليوم.. وزير الأوقاف يلقى خطبة الجمعة فى مدينة حلايب

الآن

بالصور.. مساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا يتفقد خدمات تأمين دور العبادة

البابا تواضروس: نحن في يد الله وسنظل أقوياء

مطرانية العذراء مريم تطلق أجراس صلاة الجنازة على شهداء كنيسة حلوان (فيديو وصور)

أسقف حلوان لـ«الدستور»: لن نتنازل عن المحبة والإرهاب لن يهزم مصر

ads
الأكثر قراءة

عاجل.. مقتل الإرهابى مهاجم كنيسة حلوان

أول فيديو لمقتل إرهابى أمام كنيسة الشارع الغربى بحلوان

«بص أمك».. تفاصيل الكليب الجديد المثير للجدل

عاجل.. إطلاق نار على كنيسة القديس مارمينا بحلوان

ألبومات الصور

من داخل «كنيسة حلوان».. البابا شنودة شاهدا على الدم

أسر شهداء «كنيسة حلوان» ينتظرون الجثث داخل المشرحة

هجوم إرهابي على كنيسة مارمينا العجايبى بحلوان

ضبط طن من المواد الخام الفاسدة داخل مصنع للحلويات فى البساتين (صور)

نجم الساعة

انفراد.. تفريع كاميرا كنيسة مار مينا للحظة هجوم حلوان الإرهابى

الأكثر قراءة

عاجل.. مقتل الإرهابى مهاجم كنيسة حلوان

أول فيديو لمقتل إرهابى أمام كنيسة الشارع الغربى بحلوان

«بص أمك».. تفاصيل الكليب الجديد المثير للجدل

عاجل.. إطلاق نار على كنيسة القديس مارمينا بحلوان

ads
منوعات

مباراة الأهلي وبتروجت في الدوري

آخرها «كنيسة حلوان».. 6 هجمات إرهابية استهدفت «أعياد المصريين»

أبرزهن حورية فرغلى.. بعبع فشل عمليات التجميل لم يمنعهن من الظهور

المثقف

قطاع الفنون التشكيلية يوضح حقيقة صورة الإهمال داخل قصر الفنون

ولاد الكار

اقرأ في الدستور غدا.. «كلنا مستهدفون»

مقالات الرأي
محمد الراعي

​ عام مخالفة القانون

ماجد حبته

​ هلاوس «فشير».. والردع الغائب

د-كريمة-الحفناوى

​ صفقة القرن وصفعة القرن

اميرة ملش

​ كيف يطهِّر الجيش سيناء في ثلاثة أشهر؟

المزيد
الأبراج اليوم

5 رجال تفضلهم امرأة «برج الجدى».. تعرَّف عليهم

الصحة

«آلام الكاحل والتهاب الاوتار».. أعراضها وطرق الوقاية منها

الدستور على فيسبوك
ads