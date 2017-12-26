اعرف شخصيتك من لون عربيتك

أغلب اختياراتنا في الواقع تكون مبنية علي أسباب معلنة منطقية وأسباب نفسية لا نعترف بها لأحد، فقد يختار شخص ما نوع سيارته بناء علي ذكري ما أو لأنها كانت السيارة المفضلة لحبيبته القديمة مثلا، التفاصيل الصغيرة التي نفضلها ليست مجرد صدفة، بل تعكس بشكل غير مباشر، كيف نريد أن يرانا العالم، لون سيارتك، اللون الذي اخترته ليرافقك في كل مشاويرك كل يوم يدل علي جزء من صفاتك الشخصية.



الأحمر

أنت شخص منفتح وطموح، منطلق، لديك شغف للحياة، أو هذا ما تريد أن تكونه، تريد أن تقول للعالم: «أنا هنا موجود وتحب إثارة الإعجاب، كما يقول (مارسي كوبرمان) أستاذ نظريات الألوان بمدرسة بارسونز للتصميم بنيويورك».



الرمادي

هناك فرق بين الرمادي والفضي، صاحب السيارة الرمادية يفضل ألا يكون ظاهرا، ويحب أن يمنحك انطباعا بالنضج والحذر ويهتم بالتقاليد والعادات ويفضل الحياة الهادئة الثابته عن الحياة التي الصاخبة المتنوعة.



الفضي

إذا كان اختيارك الفضي فأنت شخص عملي جدا، مشغول دائما ويناسبك هذا اللون الذي لا يظهر به الإتساخ بسهولة في خلال يومك المليء بالنشاطات والأعمال، كما يمنح لونه الشبيه بالأجهزة الفولاذية بأنك شخص متطور تحب التكنولوجيا

وتقول عالمة النفس سالي أوجستين إن الذي يختار هذا اللون يريد أن يعكس أنه رجل نبيل أو سيدة راقية.



الأزرق

إذا كنت تحب السيارات الزرقاء فأنت طموح ومتفائل وصادق، وتحب أن تثير الإعجاب بإحساسك وحكمتك، تريد أن تعطي إنطباع بالإستقرار وتسعي إليه وتحاول دائما إيجاد أرضيه مشتركة مع من تختلف معهم.



الأخضر

إذا كنت تفضل السيارة الخضراء فأنت واثق جدا من نفسك ولا يشغلك ماذا قد يعتقد الآخرون، واختيارك للون الأخضر رغم ندرته في معارض السيارات وكون الأسود غالب يدل علي أنك لا تسير مع التيار، وتحب أن تكون نفسك، وتميل للطبيعة، والهدوء والصبر.



البني والبيج

لو كانت سيارتك بني أو بيج فأنت متواضع وأمين ومقتصد، ولا تهتم بالمظاهر، وتحب أن تكون السيارة عملية وغير ملفتة، ولا تفضل شراء الأشياء الجديدة، فقط تحب الإحتفاظ بأشيائك في حالة جيدة وتوفر طاقتك لعيش الحياة.



الأصفر والذهبي

الأصفر والذهبي ألوان السعادة والبهجة والانطلاق، إذا كان هذا لون سيارتك المفضل فأنت تحب العمل والضحك وأنت شاب سنا أو روحا، وتحب الألوان البراقة ولا تعتبرها مخاطرة.



الأسود

عندما نفكر في الأسود نفكر في الحفلات الراقية، فهو لون الرفاهية والأناقة، تريد أن تكون مميز ولكن بلا غرور أو استعراض وتحب الغموض، تسعي لمزيد من العمق لحياتك، وتحب أن تكون قوي ومسيطر علي مقاليد أمورك.



الأبيض

الأبيض هو لون النقاء، فإذا كانت سيارتك بيضاء فأنت تحب الهدوء والرقي، تسعي لحياة مثالية لكن في نفس الوقت بسيطة وغير معقدة.



وتريد أن تمنح الآخرين انطباعا بالتجدد والشباب.