الإثنين 24 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عاجل.. رابطة الأندية تخطر الأهلى بالموقف الرسمى من لقاء القمة

الأهلي
الأهلي

كشف النادي الأهلي، منذ قليل، عن موقفه من مباراته أمام الزمالك في (القمة 128) بعد إعلان الأخير عدم خوضه اللقاء في بطولة الدوري المصري لكرة القدم "دوري نايل".

ونشر الأهلي بيانا رسميا جاء فيه: "تلقى النادي خطابًا قبل قليل من رابطة الأندية المحترفة يفيد بعدم إقامة مباراة القمة التي كان محددًا لها غدًا الثلاثاء في السابعة مساء بملعب استاد القاهرة الدولي.. واعتبار فريق الأهلي فائزًا بالمباراة 2- صفر.

كان أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية قد أوضح أنه أبلغ كافة الجهات المعنية بعدم إقامة المباراة.

وقال خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي لـ“الدستور”:"سنتوجه لاستاد القاهرة ولن نعتمد على اتصالات ودية طالما لم يصلنا أي إخطار رسمي حتى الآن".

وأعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، قائمة فريقه لمواجهة الزمالك  غدًا في قمة دوري نايل رغم إعلان الأخير انسحابه من اللقاء الذي كان مقررًا له الثلاثاء، وضم كولر القوة الضاربة لقائمة الأحمر بعد عودة وسام أبو علي من الإصابة.

May be an image of ‎football, soccer and ‎text that says '‎لكرة القدم رابطة الاندية المصرية المحتر الصرى لكرة السيد المدير التننيدي نهدي السادة رئیس وأعضاء مجلس إدارة الإتحد الموقر وسبادتكم أرق التحيات وأطيب الأمنيات آملین الزمنك المقرر بشان إعتذاره مباراة الأهلي القاهرة ونك لظروف قهرية. بناء على كتب نادي الزملك الوارد بوم الثلاثاء الموافق پرچى التكرم بالاحاطة مباراة الأهلي) والتي كان مقرر إقامتها الأسبو السايع والشرون من مسابقة الدوري العام - القسم الأول سوري (Nile يوم الثلالاء الموافق ۲۲٢/۱/۲٢ القاهرة الساعه السابعه مساف لإعتذار ندي أداء المباراة. فبرجاء التكرم باتحاد اللازم وتفضلوا بقبول فانق مدير إداري رابطة الأندية الصرية المحترفة لكرة القدم مجموعه شقة v.r ماشارع المساحة -الدقى -الدور‎'‎‎
صورة من البيان

قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمود الزنفلي

خط الدفاع: كريم فؤاد - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - خالد عبد الفتاح - محمد هاني

خط الوسط: أليو ديانج - أحمد نبيل كوكا - مروان عطية - عمرو السولية - إمام عاشور - محمد مجدي أفشة - أحمد عبد القادر - حسين الشحات - رضا سليم

خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا - وسام أبو علي - أنتوني موديست.

وجاءت قائمة المستبعدين كالآتي: رضا سليم وطاهر محمد طاهر، عمر كمال - محمود متولي - بيرسي تاو  - حمزة علاء - كريستو - نيدفيد- معلول - - الدبيس - مصطفى مخلوف

الزمالك يعلن انسحابه أمام الأهلى فى القمة 128 

وأصدر الزمالك بيانًا رسميًا أكد خلاله تمسكه بقرار عدم خوض مباراة القمة أمام النادي الأهلي في الدوري، بسبب "ظروف قهرية" تمنعه من المشاركة في اللقاء المقرر غدًا على استاد القاهرة الدولي.

وجاء في بيان الزمالك: تؤكد إدارة النادي أنها تعلم جيدًا، أن جماهير الزمالك العظيمة دومًا تعشق اللحظات التي يلعب فيها فريق كرة القدم، كما تعلم أن المنافسة الشريفة كانت باستمرار شعارها على مدى أكثر من قرن من الزمان، إلا أن ظروفًا قهرية تمنعها من فعل ذلك في مباراة الدوري المقرر إقامتها غدًا نظرًا لغياب مبدأ تكافؤ الفرص الذي ترسيه قواعد ومبادئ كرة القدم.

أضاف: "وتتعهد الإدارة أن تعود في القريب العاجل للمنافسات الكروية الشريفة في دورينا، الذي نُجله ونحترمه، ونثمن مجهودات كافة الجهات التي تدعم صناعة كرة القدم في مصر، وفعلًا كنا نتمنى ألا نغيب عن الملاعب أبدًا، فعذرًا لأننا لا نملك سوى هذا القرار، وشكرًا لتفهم الجماهير ودعمهم الذي لا يتوقف.. الزمالك أولًا".

وبموجب لوائح البطولة، سيعتبر الزمالك منسحبًا من المباراة، ما ينتج عنه خسارته بنتيجة 2-0، وخصم 3 نقاط من رصيده في الدوري الممتاز المصري.

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