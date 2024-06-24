الإثنين 24 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«كنا نتمنى ألا نغيب».. الزمالك يعلن انسحابه أمام الأهلى فى القمة 128

الزمالك
الزمالك

أصدر نادي الزمالك بيانًا رسميًا أكد خلاله تمسكه بقرار عدم خوض مباراة القمة أمام النادي الأهلي في الدوري، بسبب "ظروف قهرية" تمنعه من المشاركة في اللقاء المقرر غدًا على استاد القاهرة الدولي.

وجاء في بيان الزمالك: تؤكد إدارة النادي أنها تعلم جيدًا، أن جماهير الزمالك العظيمة دومًا تعشق اللحظات التي يلعب فيها فريق كرة القدم، كما تعلم أن المنافسة الشريفة كانت باستمرار شعارها على مدى أكثر من قرن من الزمان، إلا أن ظروفًا قهرية تمنعها من فعل ذلك في مباراة الدوري المقرر إقامتها غدًا نظرًا لغياب مبدأ تكافؤ الفرص الذي ترسيه قواعد ومبادئ كرة القدم.

أضاف: "وتتعهد الإدارة أن تعود في القريب العاجل للمنافسات الكروية الشريفة في دورينا، الذي نُجله ونحترمه، ونثمن مجهودات كافة الجهات التي تدعم صناعة كرة القدم في مصر، وفعلًا كنا نتمنى ألا نغيب عن الملاعب أبدًا، فعذرًا لأننا لا نملك سوى هذا القرار، وشكرًا لتفهم الجماهير ودعمهم الذي لا يتوقف.. الزمالك أولًا".

وبموجب لوائح البطولة، سيعتبر الزمالك منسحبًا من المباراة، ما ينتج عنه خسارته بنتيجة 2-0، وخصم 3 نقاط من رصيده في الدوري الممتاز المصري.

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