أول رد من الأهلي على قرار انسحاب الزمالك من القمة

أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، قائمة فريقه لمواجهة الزمالك غدًا في قمة دوري نايل رغم إعلان الأخير انسحابه من اللقاء الذي كان مقررًا له غدًا الثلاثاء.

وضم كولر القوة الضاربة لقائمة الأحمر بعد عودة وسام أبو علي من الإصابة.

قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمود الزنفلي

خط الدفاع: كريم فؤاد - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - خالد عبد الفتاح - محمد هاني

خط الوسط: أليو ديانج - أحمد نبيل كوكا - مروان عطية - عمرو السولية - إمام عاشور - محمد مجدي أفشة - أحمد عبد القادر - حسين الشحات - رضا سليم

خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا - وسام أبو علي - أنتوني موديست.

وجاءت قائمة المستبعدين كالآتي: رضا سليم وطاهر محمد طاهر، عمر كمال - محمود متولي - بيرسي تاو - حمزة علاء - كريستو - نيدفيد- معلول - - الدبيس - مصطفى مخلوف

الزمالك يعلن انسحابه أمام الأهلى فى القمة 128

وأصدر الزمالك بيانًا رسميًا أكد خلاله تمسكه بقرار عدم خوض مباراة القمة أمام النادي الأهلي في الدوري، بسبب "ظروف قهرية" تمنعه من المشاركة في اللقاء المقرر غدًا على استاد القاهرة الدولي.

وجاء في بيان الزمالك: تؤكد إدارة النادي أنها تعلم جيدًا، أن جماهير الزمالك العظيمة دومًا تعشق اللحظات التي يلعب فيها فريق كرة القدم، كما تعلم أن المنافسة الشريفة كانت باستمرار شعارها على مدى أكثر من قرن من الزمان، إلا أن ظروفًا قهرية تمنعها من فعل ذلك في مباراة الدوري المقرر إقامتها غدًا نظرًا لغياب مبدأ تكافؤ الفرص الذي ترسيه قواعد ومبادئ كرة القدم.

أضاف: "وتتعهد الإدارة أن تعود في القريب العاجل للمنافسات الكروية الشريفة في دورينا، الذي نُجله ونحترمه، ونثمن مجهودات كافة الجهات التي تدعم صناعة كرة القدم في مصر، وفعلًا كنا نتمنى ألا نغيب عن الملاعب أبدًا، فعذرًا لأننا لا نملك سوى هذا القرار، وشكرًا لتفهم الجماهير ودعمهم الذي لا يتوقف.. الزمالك أولًا".

وبموجب لوائح البطولة، سيعتبر الزمالك منسحبًا من المباراة، ما ينتج عنه خسارته بنتيجة 2-0، وخصم 3 نقاط من رصيده في الدوري الممتاز المصري.