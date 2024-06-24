الإثنين 24 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أحمد موسى يعلق على أزمة انقطاع الكهرباء أكثر من 3 ساعات (فيديو)

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

أشار الإعلامي أحمد موسى، إلى استمرار انقطاع الكهرباء في بعض المناطق لأكثر من ثلاث ساعات، مما يزيد من معاناة المواطنين، وجاء ذلك بعد إعلان وزارتي الكهرباء والبترول عن تمديد خطة تخفيف الأحمال لمدة ساعة إضافية.

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر قناة صدى البلد،: "كنت متوقع إنها مكنتش هتبقى يومين وبس"، مشيرًا إلى أن بعض المناطق تعاني من انقطاع الكهرباء لفترات طويلة، وأن المواطنين لا يرغبون في تخفيف الأحمال على الإطلاق.

وأضاف "موسى" أن الموجة الحارة ستستمر حتى نهاية الأسبوع، حيث بلغت درجة الحرارة 36 درجة مئوية حاليًا، بعد أن كانت 42 درجة صباحًا، مما يشير إلى استمرار مشكلة الكهرباء.

وأكد أن خبر إلغاء تخفيف الأحمال هو الأهم بالنسبة للمصريين في هذه الفترة، في ظل تدهور الأوضاع في قطاع الكهرباء والغاز والمازوت، معربًا عن أمله في إصدار بيان قريبًا يعلن انتهاء انقطاع الكهرباء في مصر.

واستعرض موسى بيان وزارتي الكهرباء والبترول، الذي تضمن اعتذارًا للشعب المصري عن الإجراءات المعلنة بشأن زيادة فترات تخفيف الأحمال الكهربائية، وأوضح البيان أن الوزارتين قد وضعتا خططًا مسبقة لتحديد الكميات الإضافية المطلوبة من الوقود لمواجهة زيادة الاستهلاك في أشهر الصيف، والتي قامت وزارة البترول بالتعاقد عليها واستلامها وفقًا للتوقيتات المخططة.

وأشار البيان إلى أن استمرار الارتفاع الشديد في درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية يتطلب تمديد خطة تخفيف الأحمال بمقدار ساعة إضافية حتى نهاية الأسبوع الحالي، للحفاظ على التشغيل الآمن والمستقر لشبكة الغاز ومحطات إنتاج الكهرباء.

الاعلامي احمد موسى انقطاع الكهرباء الكهرباء استمرار انقطاع الكهرباء ثلاث ساعات وزارتي الكهرباء والبترول خطة تخفيف الاحمال تخفيف الاحمال على مسئوليتي درجة الحرارة مشكلة الكهرباء إلغاء تخفيف الأحمال قطاع الكهرباء انتهاء انقطاع الكهرباء بيان وزارتي الكهرباء والبترول تخفيف الأحمال الكهربائية درجات الحرارة

الأكثر قراءة

الكهرباء والبترول تعتذران: تخفيف الأحمال ساعة إضافية مستمر حتى نهاية الأسبوع

أحمد موسى يكشف حقيقة إقامة مباراة الأهلى والزمالك غدًا (فيديو)

كلام نهائى.. الزمالك يرفض المشاركة فى القمة 128 أمام الأهلى

تضارب فى الأقوال.. آخر تطورات أزمة إمام عاشور وأمن مول الشيخ زايد

«كنا نتمنى ألا نغيب».. الزمالك يعلن انسحابه أمام الأهلى فى القمة 128

كواليس اجتماع مجلس الزمالك بمنزل لبيب قبل إعلان مصير القمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

تمويل سياسات التنمية

أحمد غنام

New Amsterdam | التعاون والعمل الجماعى كقيمة قيادية: دروس من د. ماكس وتجارب الشركات العالمية

د.مني وهبة

القطاع الخاص المصرى.. مفتاح جذب الاستثمار الأجنبى

نرمين يسر

Silence.. دعوة للتأمل وطرح الأسئلة المحرمة

محمود خليل

لقمان الحكيم

رشا عبدالمنعم

جميلة والحب غير المشروط

ماجد حبته

خطة تدريب التنمية المحلية

لواء. محسن الفحام

ما قبلها.. وما بعدها

صور

امتحان اللغة العربية يمر بسهولة وسط ابتهاج الطلاب واحتفاء الأهالى

قلوب الأمهات تُشارك أبناءها رهبة امتحان اللغة العربية

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يضع جيش الاحتلال فى ورطة بقطاع غزة.. وأمريكا تضغط لإنقاذ تل أبيب

إنهاء حرب غزة يُفجّر الخلافات فى إسرائيل.. وجالانت يستغل واشنطن لـ"خنق نتنياهو"

بعد حديث نتنياهو عن إنهاء العملية فى رفح.. ما هى الخطوة التالية؟