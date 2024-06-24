أحمد موسى يعلق على أزمة انقطاع الكهرباء أكثر من 3 ساعات (فيديو)

أشار الإعلامي أحمد موسى، إلى استمرار انقطاع الكهرباء في بعض المناطق لأكثر من ثلاث ساعات، مما يزيد من معاناة المواطنين، وجاء ذلك بعد إعلان وزارتي الكهرباء والبترول عن تمديد خطة تخفيف الأحمال لمدة ساعة إضافية.

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر قناة صدى البلد،: "كنت متوقع إنها مكنتش هتبقى يومين وبس"، مشيرًا إلى أن بعض المناطق تعاني من انقطاع الكهرباء لفترات طويلة، وأن المواطنين لا يرغبون في تخفيف الأحمال على الإطلاق.

وأضاف "موسى" أن الموجة الحارة ستستمر حتى نهاية الأسبوع، حيث بلغت درجة الحرارة 36 درجة مئوية حاليًا، بعد أن كانت 42 درجة صباحًا، مما يشير إلى استمرار مشكلة الكهرباء.

وأكد أن خبر إلغاء تخفيف الأحمال هو الأهم بالنسبة للمصريين في هذه الفترة، في ظل تدهور الأوضاع في قطاع الكهرباء والغاز والمازوت، معربًا عن أمله في إصدار بيان قريبًا يعلن انتهاء انقطاع الكهرباء في مصر.

واستعرض موسى بيان وزارتي الكهرباء والبترول، الذي تضمن اعتذارًا للشعب المصري عن الإجراءات المعلنة بشأن زيادة فترات تخفيف الأحمال الكهربائية، وأوضح البيان أن الوزارتين قد وضعتا خططًا مسبقة لتحديد الكميات الإضافية المطلوبة من الوقود لمواجهة زيادة الاستهلاك في أشهر الصيف، والتي قامت وزارة البترول بالتعاقد عليها واستلامها وفقًا للتوقيتات المخططة.

وأشار البيان إلى أن استمرار الارتفاع الشديد في درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية يتطلب تمديد خطة تخفيف الأحمال بمقدار ساعة إضافية حتى نهاية الأسبوع الحالي، للحفاظ على التشغيل الآمن والمستقر لشبكة الغاز ومحطات إنتاج الكهرباء.