الإثنين 24 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"ضغوطات".. جمال شعبان يكشف أسباب السكتة القلبية للاعب أحمد رفعت

أحمد رفعت
أحمد رفعت

كشف الدكتور جمال شعبان، استشاري القلب والأوعية الدموية، عن آخر التطورات الصحية للاعب أحمد رفعت، لاعب فريق فويتشر، بعد تعرضه لسكتة قلبية، موضحًا أن التشخيص الصحيح لحالة رفعت هو اختلال في ضربات القلب، مما أدى إلى السكتة القلبية.

وأكد شعبان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، أن الأزمة لم تكن بسبب القهوة أو المكملات الغذائية كما ادعى البعض، بل كانت نتيجة لضغوطات شخصية ومشاكل مع النادي واتحاد الكرة، بالإضافة إلى تاريخ وراثي من المرض.

وأشار "شعبان" إلى أن اللاعب كان يعاني من ضغوطات نفسية قبل المباراة التي تعرض فيها للأزمة، وأن ممارسته لكرة القدم ساعدته في التغلب على التاريخ المرضي الوراثي.

وأضاف: "الزعل هو القشة التي تقسم ظهر البعير، لذا يجب علينا تجنب الزعل لأي سبب لأنه قد يؤدي إلى كوارث"، وأكد أن اللاعب لن يتمكن من العودة لممارسة الرياضة قبل مرور 6 أشهر.

كما أشار إلى أنه تم تزويد اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا بجهاز إزالة رجفان القلب (ICD) لحمايته من أي مضاعفات جانبية، وأن هذا الجهاز متوافر في مصر ويمكن زراعته، وشدد على ضرورة تجنب التعرض للدرجات الحرارة الشديدة التي قد تؤدي إلى الإصابة بالجلطات القلبية.

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