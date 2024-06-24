الإثنين 24 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

متحدث "الزمالك" يعلن تفاصيل عدم خوض مباراة القمة أمام الأهلى غدًا (فيديو)

الزمالك
الزمالك

أعلن أحمد سالم، المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، أن مجلس إدارة النادي قرر بالإجماع عدم خوض مباراة القمة أمام النادي الأهلي المقررة غدًا، موضحًا أن النادي سيصدر بيانًا رسميًا خلال دقائق لتوضيح الموقف.

وأشار سالم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن مطالب الزمالك من مباراة المصري لم تُنفذ حتى الآن، مما دفع مجلس الإدارة لاتخاذ قرار بعدم لعب مباراة القمة، وأضاف أن جلسة اليوم مع وزير الشباب والرياضة بحضور رئيس رابطة الأندية كانت الثانية في سلسلة المفاوضات حول إمكانية خوض المباراة.

وأكد "سالم" أن موقف مجلس الإدارة بعدم خوض مباراة القمة كان واضحًا منذ البداية، وسيتم الإعلان عن موقف الفريق الأول من المباريات المتبقية في الدوري الممتاز خلال الاجتماع المقبل لمجلس الإدارة.

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