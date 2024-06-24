الإثنين 24 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أحمد موسى يكشف حقيقة إقامة مباراة الأهلى والزمالك غدًا (فيديو)

أحمد موسى
أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى أنه لا توجد مباراة قمة بين الأهلي والزمالك غدًا، مشيرًا إلى أن أحد أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك أكد له عدم خوض الفريق الأبيض مباراة الغد أمام الأهلي، في إطار مباريات الدوري المصري الممتاز.

وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر قناة صدى البلد، أن المصادر الخاصة أكدت أنه لم تحدث أي ضغوط على نادي الزمالك من أجل خوض مباراة القمة أمام النادي الأهلي، كما أن الزمالك صاحب القرار الأول في عدم خوض القمة غدا بدون ضغوطات.

وأشار "موسى" إلى أن مجلس  إدارة نادي الزمالك بأكمله اتفق على عدم الذهاب غدا للعب أمام الأهلي بالإجماع، موضحًا أن الأهلي سيحصل على ثلاث نقاط بعد انسحاب الزمالك من المباراة.

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