كلام نهائى.. الزمالك يرفض المشاركة فى القمة 128 أمام الأهلى

قال مصدر داخل نادي الزمالك إن الإدارة قررت عدم خوض مباراة القمة أمام الأهلي، المقرر لها غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الدوري العام.

وأضاف المصدر: "الزمالك لن يلعب مباراة القمة لعدم تحقيق مطالبه حتى الآن"، وواصل: "المجلس لن يتقدم باستقالته وكل ما تردد في هذا الشأن غير صحيح".

وأكد أن بيان مجلس الزمالك سيكون بعدم خوض مباراة القمة.

وكان أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، قد أعلن تمسك إدارة الأبيض بموقفها المعلن خلال الأيام القليلة الماضية حتى آخر لحظة.

وقال سالم إن نادي الزمالك موقفه واضح بأنه لن يخوض أي مباريات جديدة، حتى استكمال مواجهات الدور الأول من بطولة الدوري المصري.

أضاف: "الزمالك ليس خارج المنافسة على بطولة الدوري كما يقال، ونحن نرفض هذا النغمة بشكل تام، وأشار إلى ضرورة احترام النادي وجماهيره".

وتابع "الزمالك فريق كبير ومطالبنا مشروعة، والأهلي ليس طرفاً في الأزمة، مطالبا بضرورة وضع جدول مباريات طبيعي مثل جميع بلاد العالم".

وواصل: "التفاوت الذي يحدث في بطولة الدوري لا يتواجد في أي مسابقة بالعالم، نريد لعب المؤجلات بنفس ترتيبها، ونسأل لماذا لا تلعب بنفس الترتيب الموضوع منذ البداية".

وأتم حديثه قائلاً: "ننوي التقدم بشكوى رسمية ضد ثروت سويلم عضو مجلس الرابطة بعد الإساءة لنادي الزمالك، فهو انحرف في حديثه بشكل غير محايد ضد الزمالك مثل أي مشجع، وليس بصفته كمسئول، ونحن نرفض حديثه جملة وتفصيلاً".

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته مساء Hls الأحد على ملعب النادي تحت قيادة البرتغالي جوزيه جوميز، بعد حصول اللاعبين على راحة من التدريبات أمس السبت.

وشهد الجزء الأول من المران التركيز على الجانب البدني، وخاض اللاعبون تدريبات بدنية قوية تحت إشراف جواو ميجيل مدرب الأحمال.